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İçişleri Bakanı Soylu resmen duyurdu: Birinci faz bitti...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı konferans salonunda 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen törene katıldı. Soylu, burada depreme ve afetlere yönelik yapılan hazılıklara ilişkin önemli ifadeler kullandı. Bakan Soylu, 7 vilayette il afet risk planlarının yapılmaya başlandığını sene sonuna kadar 81 ilde tamamlanacağını ifade etti.

Güncel / 25 Mart 2021 Perşembe 12:07
İçişleri Bakanı Soylu resmen duyurdu: Birinci faz bitti...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem ve afet hazırlıkları kapsamında programlarını sürdürüyor. Bakan Soylu, bu sabah 10.00'da AFAD Başkanlığı konferans salonunda 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen törene katıldı. Bakan Soylu burada önemli açıklamalarda bulundu.

'1999 DEPREMİ MİLAT OLDU'

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Ülkemiz afet bölgesidir. Deprem, sel, heyelan, çığ gibi... Bir taraftan hortum, bir taraftan salgın gibi afet türlerini de yaşıyoruz. Bize düşen de bu süreçleri yönetmektir. Afet bölgesi olduğumuzu aklımızdan çıkarmıyoruz. Afetlerle karşı karşıya kaldığımızda 'Nerede bu devlet' denilirdi. 1999 depremi milat oldu. Herkes elini taşın altına koymaktan erinmedi.

'81 İLDE TAMAMLAYACAĞIZ'

Geçen sene bir adım attık ve 7 vilayette il afet risk planları yapılmaya başlandı. 81 vilayette bu yıl itibariyle bunu bitireceğiz. Biz arama kurtarma akreditasyonu yapmaya başladık Elazığ ve Malatya'dan sonra. Polis Arama Kurtarma Timi kurduk, o da çok başarılı.

'BİRİNCİ FAZ BİTTİ'

Çok güzel bir AFAD uygulaması hazırlıyoruz, birinci fazı bitti. Bir noktaya geldik. Telefonunuza uygulamayı indirdiğinizde enkaz altında kaldığınızda oradaki vatandaşımızı bulma kabiliyetinde olacak, 112'yi arama kabiliyetinde olacak. Tüm Türkiye'nin her tarafında 112 ile arayacağız sadece. Aynen dünyanın gelişmiş ülkeleri statüsüne geçiyoruz. Bunu depremle de entegre ediyoruz. Afet anında tanımlanmış numaraları arayabilecek. 51 milyon vatandaşımıza inşallah bu sene afet eğitimiyle ulaşacağız. 3 milyondan fazla vatandaşımıza bu sabaha kadar yüz yüze eğitim verdik 1 Ocak'tan bu yana...

'YARIN ASKERİ KARGO GEMİSİYLE YOLA ÇIKACAK'

AFAD sayın Cumhurbaşkanımızın da devletimizin de gözde kuruluşudur. Filistin'den Balkanlar'a kadar yardım yaptılar. Arakan'da geçenlerde hastane de evler de yandı. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere talimat verdik, yarın askeri kargo uçağıyla ekipler oraya gidiyor. 1337 konutun aynı zamanda sahra hastanesi hemen hizmete girecek. Arakan'daki felakete de bu millet el uzatmış olacak. İnşallah İdlib konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir hamle daha bekliyoruz.

Filistin

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