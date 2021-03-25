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Göreve geldiğinde yüzde 60'ı bitmişti... İmamoğlu yine AK Parti icraatına çöktü!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde yüzde 60'ı tamamlanmış olan Güngören Nikah Salonu Kültür ve Spor Merkezi projesini de sahiplendi.

Siyaset / 25 Mart 2021 Perşembe 10:18
Göreve geldiğinde yüzde 60'ı bitmişti... İmamoğlu yine AK Parti icraatına çöktü!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; önceki İBB yönetimi tarafından inşaatına başlanan ve yüzde 60'ı tamamlanan Güngören Nikah Salonu Kültür ve Spor Merkezi projesini de sahiplendi.

Ekrem İmamoğlu, Güngören mezbahasının Güngören Nikah Salonu Kültür ve Spor Merkezi'ne dönüştürülmesine ilişkin video paylaştı ve 'Eskiden bir mezbahaydı, bakın şimdi ne oldu' iddiasında bulundu.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamir Demir de, Ekrem İmamoğlu'nun eleştirdi ve 'Göreve gelişinizden önce yüzde 60'ı bitmiş olan bu harika projemizi geç de olsa bitirme aşamasına getirdiğiniz için teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.



Utanmadan AK Parti'nin icraatlarına kondu

Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan ancak seçim sürecinde açılması ertelenen Kemerburgaz Kent Ormanı ile Osmanlı döneminden kalan ve son olarak eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde düzenlemeleri yapılarak hizmete sunulan Hacıosman Korusu için 'Buraları biz göreve gelir gelmez hemen başladık, bitirdik ve açtık. Buraları biz yaptık' demişti.

Göreve geldikten kısa bir süre sonra Haliç ve İstanbul Boğazı'nın temizliği ve canlı çeşitliliğini artırma ve korumada hayati öneme sahip Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımını iptal eden Ekrem İmamoğlu, yine AK Parti döneminde ihalesi yapılan ve 25 Ocak 2019'da hizmete giren Haliç'teki Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi'ni de kendilerinin yaptığını iddia etmişti..

Ekrem İmamoğlu; İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek 'temel atmama' programı düzenlemişti. İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihalesi tamamlanan tesisi 'temel atmama' töreni yaparak iptal etmişti. İmamoğlu 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia etmişti.

Ak PartiKadir Topbaş

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