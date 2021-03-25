CHP’li Belediye Başkanları hizmette değil ama yalanda birbirleriyle yarışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, söylediği yalanlarla yine gündeme geldi. Mansur Yavaş katıldığı bir programda billboardlara ismini yazmadığını çünkü reklamların bütçesinin belediye tarafından ödendiğini söyledi. Ancak ortaya çıkan görüntüler Yavaş'ın hem billboardlara hem de işçilerin sırtına kendi ismini yazdırdığını gözler önüne serdi.













