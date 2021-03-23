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TikTok yeni özelliğini kullanıma açıldı!

TikTok, platformda yanlış bilgilerin önüne geçmek için ‘Gerçekleri Bil ’ adlı yeni bir doğrulama özelliği sunuyor. TikTok, Türkiye'de platformdaki yanlış bilgileri tespit etmek ve ortadan kaldırmak için içeriğin doğruluğunu değerlendirmeye yardımcı olması amacıyla doğrulama kuruluşu Teyit.org ile ortaklık kurdu.

Teknoloji / 23 Mart 2021 Salı 18:43
TikTok yeni özelliğini kullanıma açıldı!

‘Gerçekleri Bil’ adı verilen özellik teyit edilmemiş bilgiler için kullanıcılara uyarıda bulunacak. TikTok bu özellikle yanlış bilgilerin platformda yayılmasını önlemeyi ve doğrulanmamış bir videoyu paylaşmadan önce kullanıcıları iki kez düşünmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

TikTok, Türkiye'de platformdaki yanlış bilgileri tespit etmek ve ortadan kaldırmak için içeriğin doğruluğunu değerlendirmeye yardımcı olması amacıyla doğrulama kuruluşu Teyit.org ile ortaklık kurdu. Doğruluk denetleyicileri içeriğin yanlış olduğunu belirlemesi halinde video platformdan kaldırılıyor. Doğrulanamayan içerik yanıltıcı bilgilerin yayılmasını sınırlamak amacıyla kullanıcılara ‘Sizin İçin’ akışında önerilmiyor. Bu özellikle birlikte şimdiye kadar kullanıcıların asılsız bilgiler içeren videoları paylaşma oranının yüzde 24 ve beğenilerin de yüzde 7 azaldığı belirtildi.

Doğruluk denetleyicileri tarafından incelenen ve doğrulanamayan videoya bir banner eklenmesinin yanı sıra videonun sahibi olan içerik üreticisine paylaşımının doğrulanmamış içerik olarak işaretlendiği bildiriliyor. Bir kullanıcı “doğrulanmamış içerik” olarak işaretlenen videoyu paylaşmak istediği zaman bir uyarı alıyor. Bu adım “iptal” veya “paylaş” seçeneklerinden önce kullanıcılara düşünmeleri için fırsat sağlayacak.

TikTok Ürün Güvenlik Müdürü Gina Hernandez " Özgün olmak topluluğumuz tarafından en değer verilen kriterlerden biri. Bu nedenle platformumuzda gerçek dışı, yanıltıcı veya yanlış içeriğe karşı koyma sorumluluğunu üstleniyoruz. " dedi

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