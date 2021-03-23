'Kumpasçı Canan' sosyal medyada böyle gündem oldu

‘Kumpasçı Canan' başlığıyla sosyal medya twitter üzerinden paylaşılan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ait bugüne kadar paylatığı yorumların hazırlandığı video viral oldu.



‘Buyrun arşivlik video' adıyla atılan videoda, Canan Kaftancıoğlu'nun hükümet düşmanlığı, teröristlere duyduğu sempati göstergesi paylaşımlar binlerce yorum aldı.



“Hayatım boyunca ne teröre ne terör örgütlerine asla prim vermedim, vermem” diyen Kaftancıoğlu, terörist Sakine Cansız tweetleri nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.