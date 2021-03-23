52 ilde MİT destekli FETÖ operasyonu: 184 gözaltı kararı

29 farklı ilde görevli FETÖ üyesi muvazzaf askerleri tespit eden MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. MİT'in suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK içindeki sözde yapılanmasına yönelik 52 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 184 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü.



123'Ü MUVAZZAF ASKER



Gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında 2 albay, 7 binbaşı, 10 yüzbaşı, 22 üsteğmen, 2 teğmen, 95 astsubay, 8 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin 6'sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 39'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu belirtildi. Gözaltı kararı çıkartılan 184 şüpheliden 123'ü muvazzaf 146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu bildirildi.



SABİT HAT İRTİBATI VE İTİRAFÇI İFADESİ



Öte yandan FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetler içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla 'ortak veri paylaşımına' dayalı çalışma yapıldığı belirtildi. Kuvvet komutanlıklarında haklarında terör örgütü iltisaklı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere itirafçı ifadesi ve diğer delillerin temin edildiği kaydedildi. Kuvvet Komutanlıklarının konuyla görevli personeliyle düzenlenen toplantılar neticesinde verilerin bir araya getirildiği ve savcılığa bildirilen şahısların durumlarının incelendiği, sonucunda adli soruşturmaya yeterli verisi bulunup terör örgütü mensubiyeti nedeniyle işlem kaydı bulunmayan şüpheliler için eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi suretiyle adli yönden işleme başlandığı ifade edildi.



5 AYDA 934 ASKERE İŞLEM YAPILDI



Adli soruşturmaya yeterli veri bulunmayıp idari yönden değerlendirilmesi gereken verilerin idari işlemlerde kullanılması amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği bu şekilde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kurumlarda bulunan verilerin bir araya getirilerek eksiksiz olarak değerlendirilmesinin sağlandığı kaydedildi. Bu yöntemle 13 Ekim 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 5 eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 847'si muvazzaf 934 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı vurgulandı.



679 ÖRGÜT MENSUBU İHRAÇ EDİLDİ



İdari yönden değerlendirilme amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin birleştirilmesi suretiyle gönderilen evraklarla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen 3 bin 372 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 679 terör örgütü iltisaklı personelin ihracı sağlandığı ifade edildi.



'MAHREM HİZMETLER' SORUŞTURMASI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' soruşturmasında 11'i görevde, 3'ü emekli, 2'si ihraç 16 astsubay, 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2 mahrem imam olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.