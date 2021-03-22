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Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri sahiplerini buldu!

Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri, 9 kategoride düzenlendi. Ödüller için 1075 başvuru yapıldı. 9 kategoride dereceye girenler "jüri" ve "halk oylaması" yöntemiyle ayrı ayrı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, ödüllere 9 farklı kategoride 1075 başvurunun yapıldığını öğrendiğini, yoğun ilginin son derece sevindirici olduğunu belirtti. Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisinde halk oylaması birincisi Üsküdar Belediyesi oldu.

Güncel / 22 Mart 2021 Pazartesi 18:40
Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri sahiplerini buldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Unutmayalım ki erişilebilirlik önce davranışlarımızla başlar. Bu noktada en önemli şey, zihinlerin dönüşümüdür. Bir başkasına engel olmadığımız her an erişilebilir olmanın önünü açarız." dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, ödüllere 9 farklı kategoride 1075 başvurunun yapıldığını öğrendiğini, yoğun ilginin son derece sevindirici olduğunu belirtti.

Ödül alsın veya almasın gelen her başvurunun insanlığın hayrına bir gayret olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, ödül sahipleri yanında fikir üreten katılımcıları da gönülden tebrik etti.

Bu fikirlerin her birinin günün birinde insanlığın hizmetine sunulacağını anlatan Emine Erdoğan, dünyada 1 milyardan fazla engelli bireyin bulunduğunu, bu sayının neredeyse dünya nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi.

Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri, 9 kategoride düzenlendi. Ödüller için 1075 başvuru yapıldı. 9 kategoride dereceye girenler "jüri" ve "halk oylaması" yöntemiyle ayrı ayrı belirlendi. Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'nin kategorilere göre birincileri şunlar oldu:

Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler Kategorisi:

Jüri birincisi: Lineadecor

Halk oylaması birincisi: Öğretmen Sözer Vurgun

Erişilebilir Dijital Uygulamalar Kategorisi:

Jüri birincisi: Türksat

Halk oylaması birincisi: Türkiye İşitme Engelliler Derneği

Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşlar Kategorisi:

Jüri birincisi: Sivas Nuri Demirağ Havalimanı

Halk oylaması birincisi: Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü

Erişilebilir Üniversiteler Kategorisi:

Jüri birincisi: Akdeniz Üniversitesi

Halk oylaması birincisi: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisi:

Jüri birincisi: Selçuklu Belediyesi

Halk oylaması birincisi: Üsküdar Belediyesi

Erişilebilir İş yerleri Kategorisi:

Jüri birincisi: İGA Havalimanı İşletmesi

Halk oylaması birincisi: Türk Traktör

Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri Kategorisi:

Jüri birincisi: Viking Temizlik

Halk oylaması birincisi: Engelsiz Erişim Derneği

Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler Kategorisi:

Jüri birincisi: İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Volkan Sezer

Halk oylaması birincisi: Nurbahar Bora

Erişilebilir Medya İçeriği Kategorisi:

Jüri birincisi: Diyanet TV

Halk oylaması birincisi: TRT EBA yayınları ile Milli Eğitim Bakanlığı

Recep Tayyip Erdoğan

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