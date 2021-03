Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri sahiplerini buldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Unutmayalım ki erişilebilirlik önce davranışlarımızla başlar. Bu noktada en önemli şey, zihinlerin dönüşümüdür. Bir başkasına engel olmadığımız her an erişilebilir olmanın önünü açarız." dedi.



Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, ödüllere 9 farklı kategoride 1075 başvurunun yapıldığını öğrendiğini, yoğun ilginin son derece sevindirici olduğunu belirtti.



Ödül alsın veya almasın gelen her başvurunun insanlığın hayrına bir gayret olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, ödül sahipleri yanında fikir üreten katılımcıları da gönülden tebrik etti.



Bu fikirlerin her birinin günün birinde insanlığın hizmetine sunulacağını anlatan Emine Erdoğan, dünyada 1 milyardan fazla engelli bireyin bulunduğunu, bu sayının neredeyse dünya nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi.



Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri, 9 kategoride düzenlendi. Ödüller için 1075 başvuru yapıldı. 9 kategoride dereceye girenler "jüri" ve "halk oylaması" yöntemiyle ayrı ayrı belirlendi. Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'nin kategorilere göre birincileri şunlar oldu:



Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler Kategorisi:



Jüri birincisi: Lineadecor



Halk oylaması birincisi: Öğretmen Sözer Vurgun



Erişilebilir Dijital Uygulamalar Kategorisi:



Jüri birincisi: Türksat



Halk oylaması birincisi: Türkiye İşitme Engelliler Derneği



Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşlar Kategorisi:



Jüri birincisi: Sivas Nuri Demirağ Havalimanı



Halk oylaması birincisi: Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü



Erişilebilir Üniversiteler Kategorisi:



Jüri birincisi: Akdeniz Üniversitesi



Halk oylaması birincisi: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi



Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisi:



Jüri birincisi: Selçuklu Belediyesi



Halk oylaması birincisi: Üsküdar Belediyesi



Erişilebilir İş yerleri Kategorisi:



Jüri birincisi: İGA Havalimanı İşletmesi



Halk oylaması birincisi: Türk Traktör



Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri Kategorisi:



Jüri birincisi: Viking Temizlik



Halk oylaması birincisi: Engelsiz Erişim Derneği



Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler Kategorisi:



Jüri birincisi: İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Volkan Sezer



Halk oylaması birincisi: Nurbahar Bora



Erişilebilir Medya İçeriği Kategorisi:



Jüri birincisi: Diyanet TV



Halk oylaması birincisi: TRT EBA yayınları ile Milli Eğitim Bakanlığı