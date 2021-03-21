Selahattin Demirtaş'a rekor soruşturma! 7 şehir 19 mahkeme

HDP Eski Eş Genel Başkanı Demirtaş soruşturmaların büyük bir çoğunluğunda 'terör örgütü propagandası yapma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.



4 YIL 8 AY HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ



HDP iddianamesinde 'örgüt propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen ve halen Edirne'de cezaevinde bulunan Demirtaş'ın yerel mahkemece infazının durdurulduğu anlatılıyor. İddianamede ayrıca Demirtaş'ın değişik illerde hazırlanan iddianamelerinde suç teşkil eden konuşmalarına da yer veriliyor.



YAKLAŞIK 10 AYRI SUÇTAN AÇILMIŞ DAVALAR BULUNUYOR

HDP iddianamesinde Selahattin Demirtaş'ın 26. Dönem İstanbul ve 24.Dönem Hakkari Milletvekili olduğu, 2018 ve 2020 tarihinde partinin MKYK üyesi, 2014,2016 ve 2017 tarihli Büyük Kongrelerde ise partinin Eş Genel Başkanı seçildiği anlatılıyor.





Diyarbakır 8.Ağır Ceza Mahkemesi'nden yetkisizlikle Ankara 19.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen davanın iddianamesinde şüpheli Demirtaş'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarda PKK terör örgütünün eylemlerini meşru gösterecek beyanlarda bulunmak suretiyle terör örgütünün propagandasını yaptığı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na Muhalefet ettiği, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç işlemeye tahrik ve kanunlara uymamaya tahrik suçlarını işlediği iddia ediliyor..



Yine Demirtaş'ın kamuoyunda 6-8 Ekim olaylarının başlangıcında yaptığı açıklamalarda şüphelinin silahlı terör örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, örgütün propagandasını yapma, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, 2911 sayılı yasaya muhalefet, suç işlemeye alenen tahrik etme suçlarından dava açıldığı belirtiliyor.



İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nden yetkisizlikle yine Ankara 19.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bir başka iddianamede ise Demirtaş'ın suç teşkil eden konuşmalarına yer veriliyor.



"PYD, IŞİD'İ CERABLUS'TAN ÇIKARACAK, BÖN BÖN BAKACAKSIN"



Demirtaş'ın HDP'nin eş Genel Başkanı olduğu dönemde Başbakan'ın PKK'nın uzantısı olan PYD terör örgütüne yaptığı açıklamalara yönelik olarak, "Fırat'ın suyu da akacak, yatağını bulacak. PYD, IŞİD'i Cerablus'tan çıkaracak. Oraya geçecek. Fırat'ı da geçecek ve sen de buradan öyle ... bön bön bakacaksın. Yapacak bir şeyin yok" diye konuştuğu ifade ediliyor.



"KÜRDÜN DİRENİŞİ TERÖRİSTLİK Mİ OLUYOR? VALLAHİ BİZE DE DİRENMEKTEN BAŞKA YOL YOK"



Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren bir başka davada ise Selahattin Demirtaş'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü ve yüceltici konuşmalar yaptığı iddia ediliyor. Demirtaş'ın, "..Kürdün direnişi teröristlik mi oluyor? Kürdün tankın önüne çıkması meşrudur. Vallahi bize de direnmekten başka yol yok" diye konuşma yaptığı ve bu konuşmalarıyla halkı suç işlemeye tahrik ettiği belirtiliyor.



Selahattin Demirtaş hakkında ayrıca Ankara 2, 17, 25 ve 32 Ağır, Adana 2. Ağır, Elazığ 2. Ağır, Mersin 7. Ağır, Midyat Ağır ve Van 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü yapmak' ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlarından 13 ayrı ceza davasının halen devam ettiği HDP iddianamesinde anlatılıyor.



189 SORUŞTURMA YAPILMIŞ

Öte yandan Selahattin Demirtaş hakkında Adana, Adıyaman, Ankara, Ağrı, Bakırköy, Batman, Bingöl, Bulanık, Cizre, Diyarbakır, Doğubayazıt, Elazığ, Hakkari, İdile, İstanbul, Kızıltepe, Mardin, Mersin, Nusaybin, Palu, Şanlıurfa, Şemdinli, Şırnak, Tunceli, Van, Yozgat ve Yüksekova'da tam 189 tane soruşturmanın yapıldığı iddia ediliyor. Demirtaş hakkında yürütülen, ancak ne kadar soruşturmaya takipsizlik kararının verildiği ya da ne kadarının devam ettiği bilinmeyen soruşturmaların çoğunluğunda Demirtaş yine terör örgütünün propagandasını yapmak, Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Demirtaş'ın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davadan ise 'silahlı terör örgütü yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası aldığı, bu cezanın İstanbul Bölge Adliyesi 2.Ceza Dairesi'nin (İstinaf Mahkemesi) 4 Aralık 2018 tarihli kararıyla kesinleştiği, İstanbul 26.Ağır Ceza'nın ise 31 Ekim 2019 tarihinde infazın durdurulduğu anlatıldı.