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CHP'li Recep Gürkan'ı görüntüleyen Şükrü Benli'ye korkunç işkence! Kadın kıyafeti giydirip, elektrik verdiler

Gazeteci Şükrü Benli, 15 Temmuz gecesi FETÖ darbesini kutlayıp skandal görüntülere imza atan CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın rezilliğini anlattı. Gürkan’ın olaylarını videoya alan Benli yaşadığı dehşeti anlattı.

Siyaset / 21 Mart 2021 Pazar 13:51
CHP'li Recep Gürkan'ı görüntüleyen Şükrü Benli'ye korkunç işkence! Kadın kıyafeti giydirip, elektrik verdiler

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan ve gazeteci Şükrü Benli arasında yaşanan olaylar dehşete düşürdü. Gürkan'ı 15 Temmuz gecesi görüntüleyen Şükrü Benli'ye üreme organına elektrik vererek kadın kıyafeti giydirmeye kadar birbirinden korkunç işkenceler edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimini kadeh kaldırarak kutladığı görüntülerini çektiği için kaçırılan ve işkenceye maruz kalan gazeteci Şükrü Benli, insanlık dışı işkencenin ayrıntılarını Sabah'a anlattı. Bulgaristan'a yerleşen Benli, Türkiye'den gelen kişilerce çağrıldığı otel önünde eterle bayıltılarak kaçırıldığını belirtip şunları anlattı,

"Gözümü bir köy evinde açtım. 'Belediye başkanının görüntülerini nasıl çekersin?' denilerek darp edildim. Filistin askısına asıldım ve üreme organıma elektrik verdiler. Bazı cisimlerle cinsel saldırıda bulundular. Kadın elbiseleri giydirip ruj sürerek görüntülerim çekildi. 'Öldürün beni' diye bağırdım ama dinlemediler. Bu onur meselemdir. Şu an yargılama devam ediyor. Vazgeçmem için para teklif ettiler. Hayati tehlikem var ama hak ettikleri cezayı alana kadar peşlerini bırakmayacağım."

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, bir türkü barda darbenin şerefine kadeh kaldırmıştı. Gürkan elinde kadehle "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" diyerek Gündoğdu Marşı'nı söylemişti. Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan dava açılırken, görüntülerin gazeteci Şükrü Benli tarafından çekildiği ortaya çıkmıştı. Benli görüntülerin kendisinde olduğunun duyulmasının ardından kaçırıldı ve işkenceye maruz kaldı.

Darbeye sevindi

15 Temmuz gecesi Edirne'de bir restorana gittiğini söyleyen Benli, darbenin henüz söz konusu olmadığı sırada gittiği bu restoranda yemek yerken belediye başkanının hareketlenmesine tanık olduğunu söyledi. Benli, "Belediye başkanı sahneye neşe içinde çıktı. '36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var' dedi. 'Hadi içelim' diyerek kadeh kaldırdı. 2.15 saniyelik bir görüntü çektim. Gazeteci olduğum için başkanın darbe söylemleri dikkatimi çekti ve görüntüleri kaydettim. Sonra mekândan çıktım ve darbe kalkışmasına karşı yapılan eylemlere katıldım" diye konuştu.

50 yıla kadar hapis istendi

Akıl almaz işkencelere maruz kalan Şükrü Benli'nin şikâyeti üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

FilistinRecep GürkanBulgaristan

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