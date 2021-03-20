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İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde tarihi tören!

Görevden alınan Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ın yerine atanan Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis, Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen törenle görevi devraldı.

Güncel / 20 Mart 2021 Cumartesi 17:22
İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde tarihi tören!

Fener Rum Patrikhanesi'nin karar alma organı Sen Sinod Meclisi, Patrik Bartholomeos'tan sonraki en önemli isim olan 85 yaşındaki Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ı 'itaatsizlik' gerekçesiyle görevden aldı. Yerine ise 68 yaşındaki Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis atandı.

Göreve bugün itibarıyla başlayan Adamakis için, Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde dini ayin düzenlendi. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis, Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Zeta Makri, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanni; Ukrayna, Kudüs, İskenderiye Ortodoks Kilisesi temsilcileri, ABD ve Ukrayna Büyükelçileri, Yunanistan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Karadağ ve Fransa Başkonsolosları ile İstanbul'daki Hristiyan toplumunun temsilcileri katıldı.

BARTHOLOMEOS BAŞARILAR DİLEDİ

Törende Sen Sinod Meclisi Genel Sekreteri Peder Grigorios, meclisin aldığı görev değişimi kararını okudu. Ardından Patrik Bartholomeos konuşma yaptı. Yeni metropolitin özgeçmişi ve kendisiyle ilgili bilgi veren Bartholomeos, Kadıköy Metropoliti'nin Ortodoks dünyası için öneminden bahsetti ve yeni metropolite iyi dileklerde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

'VATANDAŞLIĞA BENİ KABUL EDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM'

Daha sonra Kadıköy Metropoliti Emanuil Adamakis, görevi devralarak bir konuşma yaptı. Adamakis, eski Yunanca, İngilizce Türkçe ve Fransızca olmak üzere 4 dilde yaptığı konuşmasında, 'Bugün hayatımın çok anlamlı ve müstesna bir günüdür. Girit Adası'nda doğdum. Yunanistan, Fransa ve Amerika'da okudum.

Belçika ve Fransa'da görev yaptıktan sonra manevi Pederimiz Patrik Bartholomeos Hazretleri Ve Sen Sinod Meclisi oy birliği ile beni Kadıköy Metropolitliğine layık gördüler. Bu kutsal göreve başlarken Yüce Rabbimize şükrediyor ve inayetine sığınıyorum.

40 yıllık ruhani hayatımı artık İstanbul'da, Ekümenik Patrikhanemizin bulunduğu bu asil Şehirde Kadıköy Metropoliti olarak devam edeceğim. Vatandaşlığa beni kabul eden Türkiye Cumhuriyeti Devletine şükranlarımı sunarım. Artık bende bir Türkiyeli, bir İstanbullu ve bir Kadıköylüyüm. '

'YENİ VE UĞURLU BİR YOLCULUĞA BAŞLIYORUM'

Adamakis, şöyle devam etti: 'Beni aranıza kabul ettiğiniz ve bugünkü törene teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Yeni görevimi en iyi şekilde yapabilmem için hepinizin dualarına ihtiyacım var. Yeni ve umutlu bir yolculuğa başlıyorum. Barış, sevgi, anlayış ve diyaloğun hakim olduğu bir dünya için el ele vereceğiz. Hoş geldiniz. Tanrı hepinizi korusun.'

ATİNA BELEDİYE BAŞKANI: SAYGI VE ARKADAŞLIK KÖPRÜLERİ KURMAMIZ LAZIM

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanni ise, İstanbul ziyareti ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile imzaladıkları 'İyi Niyet Protokolü' ile ilgili olarak şunları söyledi: 'İstanbul'da olduğuma çok sevindim. Sayın İmamoğlu, iyi bir arkadaşım. Dün çok güzel ve üretici bir buluşmamız oldu.

Beraber bir anlaşma imzaladık. Tam olarak yeni bir şey değil, eski bir ptorokolü tekrar güncelleştirdik. Ortak bir ajandamız var. Yani ortak konularımız var.

FransaUkraynaYunanistanSuudi Arabistan

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