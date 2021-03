İl Sağlık Müdürü açıkladı! İstanbul'da mutasyonlu virüs var mı?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da koronavirüs salgınında son durumu anlatan Kemal Memişoğlu, 'İstanbul'da mutasyonlu virüs var mı?' sorusuna da 'Salgın henüz bitmedi' diyen Memişoğlu, 1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Memişoğlu, bu kısıtlamaların insanların sağlığı için yapıldığını, mücadeleyi korkuyla değil de tedbirle yapmamız gerektiğine dikkat çekti.



Memişoğlu şu ifadeleri kaydetti:



'Türkiye gerçekten 1 senelik süren salgında başarılı. İnsanlarımız bir özveride bulunuyor, inşallah karşılığını alacağız. Beklentimiz kısıtlamalar varmış gibi insanlarımızın kendilerini izole etmeli ve tedbirlere uyumalı. Kasım ve nisan aylarında yoğun bakımlarımıza ciddi sayıda hastamız yattı. Ziyaret ettiğim zaman çok dramatik olaylar gördüm. Bunları anlatmamız gerek. Hastalık yok değil, maalesef var! İstanbul'da her şeye hazır bir sağlık sistemimiz ve alt yapımız var. İnsanlar şunun bilmeli 'benim başıma gelmiyorsa bu hastalık yok' dememeli. Yıllarca sigara içen insanlar 'bana bir şey olmaz' diyorlar. Akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı sigaran kaynaklanıyor. Sonra aynı hastaları biz ışın tedavi yaparken buluyoruz. Bu hastalıkta öyle başınıza gelmediği zaman anlamayabilirsiniz ama ciddi bir hastalık. Vücuduna bakmayan hastalarda çok riskli bir hastalık. Vücudu sağlıklı olan çoğu insana gerçekten virüs bir şey yapmıyor. Eğer yaş grubunuz yüksek ve vücudunuza iyi bakmıyorsanız yoğun bakım riskiniz çok yüksek. Geçmişe yönelik verilere bakılınca yoğun bakıma yatırılan hastalarımızın yüzde 80 oranını 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız oluşturuyor. Bir insanın hastalanmasına sebebiyet veriyorsan bu bir kul hakkıdır.



İSTANBUL'DAKİ AĞIR HASTASI SAYISI NE KADAR?



47 bin yatağımız var. Yoğun bakım yataklarımız 7 bin civarında, özellikle son 5 yılda 26 hastane ilavesi oldu. Sadece Kovid-19 döneminde 8 hastane 6 bin yatak ilavesi oldu.' diyen Memişoğlu, 'Yatak ve hastane kapasiteleri İstanbul'da mükemmele yakın bir seviyede... Normal hastalarımıza hizmet vermeye başladık. Bu hastalık yakın ön görüleri olabilen bir hastalık ama seyrinin nasıl olacağını bilim dünyası bile ön göremiyor. Bu hastalık artabilir de esas artış hasta ve yoğun bakım sayılarında gerçekleşirse tehlike var demektir. Toplumun yorulduğunu biliyoruz ama en çok biz sağlık çalışanları olarak yorulduk.' ifadelerini kullandı.



Memişoğlu, İstanbul'daki ağır hasta sayısı Türkiye'nin 5'te biri kadar olduğunu ve ciddi bir artışın olmadığını söyledi.



'ÇAPA'DA BİR HASTADA BREZİLYA MUTASYONU TESPİT EDİLDİ'



İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, mutasyonun ilimizde rastlandığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce açıkladığını hatırlatarak, 'Çapa'da Brezilya mutantı tespit ettik. Geriye yönelik çalışmalar yaptık, eski virüse oranla bulaşılık oranlarının yükseldiğini ama bunun yoğun bakım ve vefat oranlarına yansıyan bir değişikliğe neden olmadığını gözlemledik. Hatta eskiye oranla yatış oranlarında biraz daha az olduğunu gördük. Mutasyon olsa da olmasa da insanlar şu anda aynı tedbirleri almaları. Aşıların etkinliği kanıtlandı. Aşılama olana kadar izolasyona dikkat etmeliyiz. İstanbul olarak YÜKSEK RİSKLİ kategorideyiz. Nasıl kırmızıyken yeşil olmuşsa, onu da maviye düşüreceğiz. Her türlü riski taşıyan bir süreçteyiz. Ben inanıyorum hep beraber bunu başaracağız.





'AŞILAMANIN BAŞLAMASI MOTİVE ETTİ'



'Aşılama başlaması insanlarımızı motive etti' diyen Memişoğlu, 'Bu motivasyonu kaybetmemeliyiz. Salgın bittiği zaman açıklamayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Salgın şu anda bitmedi, kontrol altında bunun hepimizin çabasıyla devam edeceğini umuyorum' dedi.



İstanbul risk haritasındaki yüksek riskli bölgeleri temsil eden kırmızı bölgelerde eviçi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler olduğunu ifade eden Memişoğlu, 'Üst kattan alt kata inip de toplu halde birlikte yemek yemek, restoranda mesafeli yemekten çok daha riskli. Bu tür salgınlarda başarının anahtarı uyum. Normalleşme sürecinde herkes uyumlu olmalı' ifadelerini kullandı.



İSTANBUL RİSK HARİTASI NASIL MAVİYE DÖNER?



Haritada düşük riski temsil eden mavi rengin İstanbul'u ne zaman tamamen kapsayacağı sorusuna maddeler halinde yanıt veren İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu;



- İlk olarak herkesi aşılamalıyız



- Virüsün damlacık yoluyla yayıldığını unutmadan mesafe ve maskeye dikkat etmeliyiz.



- Dışarıdan gelenleri kontrol altına almalıyız.



OKULLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?



Okula gidecek öğrencilere önemli çağrıda bulunan Memişoğlu, 'Birçok yayında görülüyor ki özellikle ilkokul çağındaki çocukların bulaşın oranları daha az. Bir an önce çocuklarımızın okullarına kavuşması için herkesin uyum göstermesi şart. Okulların dezenfeksiyon için hazırlıklar yapıldı. Özellikle ilköğretimdeki okulların her şeyi hazır. İstanbul'da maalesef orta okul-liselerde yüz yüze eğitime başlayamadık. Sarı kategoriye geçtiğimiz zaman yüz yüze eğitime başlayacağız. Rehavete kapılmadan, rahatlamayı gerçekleştireceğiz.' dedi.