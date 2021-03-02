İçişleri bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması: Bilimsel veriler uzak olmadığını gösteriyor

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.



Soylu'nun açıklamaları şöyle:



Afet riskini tanımlamak, zayıf ve güçlü yönlerimizi bilimsel analizlerle ortaya koymaktır. 2020 yılı depremler ve afetler açısından üzücü bir yıla sahne oldu. Aslında yeni bir şeyler yaşamadık, bir takım döngülerin tekrarı ile karşılaştık. 1900 ile 2000 arasında 70 yıkıcı deprem yaşandı.



İSTANBUL DEPREMİ SÖZLERİ



İstanbul'un kıymetini anlatmak, nüfusunu, Türkiye'in tamamına etkisini anlatmak tekrara düşmek olur. Yapılan tüm bilimsel tahlil ve eldeki veriler İstanbul'da yıkıcı bir depremin uzak olmadığını göstermektedir. Bugün burada da olabilir, az sonra da olabilir. 1 yıl sonra da olabilir.



"KAPASİTEMİZ ÇOK GELİŞTİ"



Depremin sıkıntısı ve acısını biliyoruz. Hırvatistan'da deprem oldu, ilk yardım ekiplerini gönderen ülke biz olduk. Dünyanın birçok ülkesine yardım götüren, el veren bir ülkeyiz. Milletimizin kardeşliğini oralara götüren bir ülkeyiz. Birçok Avrupa ülkesi Hırvatistan'a hesaplı, kitaplı yardım yaparken, biz kardeşçe yardım ettik. Kapasitemiz çok gelişti.



"BEN İDLİB'DEKİ YOKLUĞU HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM"



Sayın Cumhurbaşkanımız benim yanımda Avrupa liderleri ile görüştü. 'Suriye'ye, İdlib'e yardım edin' dedi. Topu evirip çevirdiler bir şeyler yapmadılar. Ben sizin kardeşinizim, ben İdlib'de gördüğüm yokluğu hiçbir yerde görmedim. Burası bizim sınırımız, bizim onlarla akrabalığımız var, hısımlığımız var. İnsanlığımızı unutmadığımızı, etrafımızdaki coğrafyadan yoksunlaşmadığımızı gösterdik. Bizim insani yardımlarımız ortaya koyulunca toplantılarda hepsinin başı öne eğiliyor.