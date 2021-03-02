Bu neyin kafası? Odatv’nin çevirdiği film pes dedirtti!

Kapatılan odatv, kurulan kaçak siteler üzerinden yalan ve iftira merkezi olma görevini sürdürüyor.



Muhalefetin ekonomi üzerinden ürettiği yalanlara çanak tutan karanlık oda, fena rezil oldu.



Okuyucularını doğru habere hasret bırakan site, ekonomiyi kötü göstermek için vatandaşların erik alamadığı haberine yer verdi.



Kurgu fotoğraf üzerinden algı



Yaz meyvesi olan eriği, kıç mevsiminde vatandaşların alamadığını iddia ederek komik bir duruma düşen karanlık oda, “Erik çeyrek altını, vatandaş alamadı, fotoğrafını çekti” başlığını attı.







Tamamen kurgu olduğu anlaşılan fotoğraf üzerinden ekonomiyi kötü göstermek ve hükümeti eleştirmek için uydurduğu yalan haber bile elinde patlayan odatv'nin pişkinliği ‘yuh' dedirtti.