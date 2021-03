İstanbul'u uluslararası arenada finans merkezi yapmak için hazırlanan 10 maddelik yasa teklifi

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ekonomide yeni bir döneme girdi.



Cumhurbaşkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hızla yeni bir reform süreci başlatıldı. Kamuoyunun da merakla beklediği ekonomiye ilişkin reform paketini Erdoğan, geçtiğimiz hafta İstanbul'da açıkladı.



Reform paketinin İstanbul'da açıklanmış olmasının da nedenlerinden biridi de İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olması yönünde yapılan çalışmalardan kaynaklı.



Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da ana hatlarını açıkladığı İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) 10 maddelik temel yasası hazırlandı.



Meclis'e oylama için gönderilecek yasada; İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterecek kuruluşlar için cazip teşvikler var.



Bu teşviklerden en önemlileri birçok alanda vergi muafiyeti sağlanacak.



Damga ve her türlü harçtan istisna tutulacaklar. Personelin ücret geliri de, yüzde 80'e kadar vergi kapsamında olmayacak.



10 MADDELİK TEMEL YASA ŞU ŞEKİLDE;



1- İFM, Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından işletilecek ve yönetilecek. Merkezde faaliyet gösterecek finans kuruluşlarına katılımcı belgesi verilecek.



2-İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde yer alan bağımsız bölüm maliki tüzel kişilere, esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle, yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı verilebilecek.



3- Katılımcıların faaliyetlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı 'Tek Durak Bürosu' oluşturulacak. Bu büro Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edilecek.



4- İFM'de katılımcı belgesi alarak faaliyet gösteren finansal kuruluşlar, yurt dışında yerleşik kişilere finansal hizmet ihracı gerçekleştirebilecek.



5- Finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen finansal hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde 75'i, kurum kazancından indirilecek. Bu oran 2022-2031 yılları için yüzde 100 olarak uygulanacak. Yani tam vergi muafiyeti sağlanacak.



6- Ayrıca İFM'de faaliyet gösterecek finans kuruluşları; banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve her türlü harçtan istisna tutulacak.



7- Finansal kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kâr paylarından da gelir vergisi kesintisi olmayacak.



8- Bu kuruluşların İFM'de istihdam ettikleri personelin elde ettiği ücret geliri, yüzde 80'e kadar gelir vergisinden istisna tutulacak.



9- İFM bölgesinde bulunan taşınmazlar, projesinde ve yönetim planında belirlenen amaçlar dışında kullanılamayacak.



10- İFM'deki ofis ve binalar satılamayacak, kiralama yöntemi ile finans kuruluşlarına tahsis edilecek.