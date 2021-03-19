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İmamoğlu HDP’li Buldan’la görüştü: Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz

HDP’li Pervin Buldan’ı arayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için destek mesajı verdi. İmamoğlu görüşmede, “Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Siyaset / 19 Mart 2021 Cuma 12:55
İmamoğlu HDP’li Buldan’la görüştü: Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

HDP'ye kapatma davası açılacak olmasını ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini “demokrasiye aykırı bir tutum” olarak değerlendiren İmamoğlu, görüşmede Buldan'a “Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz” dedi.

HDP Basın Bürosu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak Newroz Bayramını kutladı. HDP’ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Eş Genel Başkan Buldan da İmamoğlu’nun Newroz Bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti.”

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülmüştü.

Pervin Buldan

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