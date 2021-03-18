Yok böyle rezalet... HDP'liler asırlık Meclis'te 'Apo' sloganları attı

Hakkında kesinleşen Yargıtay kararının okunmasından sonra milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu bir süre beraberindeki HDP'lilerle birlikte Meclis Genel Kurulu'ndan çıkmadı.



Gergerlioğlu daha sanra beraberindekilerle Genel Kurulu terk etti.







Asırlık meclis'te öcalan sloganları



Bu sırada kalabalığın 'Biji Serok Apo' sloganları attığı görüldü. O anlarda TBMM'de kameralar kayıttaydı.







Skandal video sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanırken vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.