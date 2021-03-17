USD (Alış - Satış) : 7,50 - 7,51 EURO (Alış - Satış) : 8,92 - 8,94

Pakistan'daki çekirge istilasına karşı Türkiye harekete geçti!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan’a çekirge istilalarına karşı mücadelede destek olmak için 10 adet ilaçlama makinesi ve 1000 litre kimyasal hibe etti

Güncel / 17 Mart 2021 Çarşamba 17:02
Pakistan'daki çekirge istilasına karşı Türkiye harekete geçti!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'a çekirge istilalarına karşı mücadelede destek olmak için 10 adet ilaçlama makinesi ve 1000 litre kimyasal hibe etti.

Başkent İslamabad'da düzenlenen teslim törenine, Pakistan Gıda Güvenliği ve Araştırması Bakanı Seyid Fakhar İmam, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Aktar Navaz, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut ve davetliler katıldı.

Pakistan Gıda Güvenliği ve Araştırması Bakanı İmam, burada yaptığı açıklamada, çekirge istilasının Pakistan'ın gıda güvenliğine önemli bir tehdit olduğunu belirterek desteği dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, 2020'nin birçok ülke için zor geçtiğini, buna ek olarak Pakistan'ın ve bölge ülkelerinin çekirge istilasıyla da mücadele ettiklerini kaydetti.

Yurdakul, gıda güvenliğini tehdit eden çekirge istilasının Pakistan için öncelikli mücadele alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek bu mücadelenin bir parçası oldukları için memnun olduklarını söyledi.

NDMA Başkanı Navaz da Pakistan'ın çok sayıda bölgesinin çekirge istilası dolayısıyla oldukça hassas olduğunu belirtti. Navaz, Pakistan'ın ihtiyacı olduğu bir zamanda anlamlı destekleri için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Pakistan'ın çekirge istilalarına karşı mücadelesinde NDMA'ya 10 adet ilaçlama makinesi ve 1000 litre kimyasal hibe eden TİKA ayrıca araçların nasıl kullanılacağına dair eğitim verdi.

Pakistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement