Meteoroloji böyle uyardı! Kar geliyor...!!!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre, perşembe günü Karabük, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da karla karışık yağmurun etkisini göstereceğini açıkladı.



Öte yandan yurt genelinde sağanak yağışlar devam edecek. Cuma günü kar Bolu dışında iç Anadolu bölgesini terk edecek.



Yurdun doğusunda ise kar yağışları etkisini göstermeye devam edecek. Cumartesi günü ile birlikte yurtta Ardahan dışında kar yağışı beklenmiyor.



Öte yandan Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarı yapıldı.