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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji sorununu ASELSAN çözecek!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında KKTC’de enerji alanındaki sorunlara çözüm için AR-GE çalışmalarını başlatacak işbirliği protokolü imzalandı.

Genel / 17 Mart 2021 Çarşamba 18:12
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji sorununu ASELSAN çözecek!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ASELSAN arasında enerji alanındaki sorunlara çözüm için AR-GE çalışmalarını başlatacak işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imzalanması nedeniyle KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın da katıldığı toplantı düzenlendi. Bakan Erhan Arıklı'nın da katıldığı tanıtım etkinliği ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yer aldı.

ARIKLI: KKTC'NİN ÖNÜ AÇILACAK

Başbakan Yardımcısı Arıklı tanıtımda yaptığı konuşmada, ODTÜ'nün üniversiteler arasında bir marka ve kalite sembolü olduğuna işaret ederek, ODTÜ Kuzey Kıbrıs'ın başta KALTEV ve TEKNOPARK çalışmaları ile bilgi ve teknolojiye dayalı yatırımlara öncülük yapacağına inandığını belirtti. Arıklı, ASELSAN'ın Türkiye'nin teknoloji alanında dünyaya meydan okumasında cesaret veren bir dünya markası olduğunun ve KKTC'de faaliyet gösterip özellikle enerji sahasında işbirliği çalışmaları yapmasının önemine vurgu yaptı. Ülkedeki teknolojik eksikliklerden dolayı güneş enerjisinden yeterince faydalanılamadığını ifade eden Arıklı, eksikliklerin nasıl giderileceği konusunda yapılacak çalışmalarla KKTC'nin önünün açılacağını ve işbirliği sayesinde enerji açığının kapanmasına katkı konulacağını kaydetti. Başbakan Yardımcısı Arıklı'nın konuşmasının ardından ASELSAN Entegrasyon ve Otomasyon Müdürü Uğur Türkoğlu ve Aselsan Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Program Müdürü Ersel Ercek tarafından yapılan enerji sistemleri ve akıllı şebekeler, KKTC elektrik şebekesi analiz çalışmaları, amaçlar ve hedefler ile ilgili sunumlar yapıldı. ASELSAN Entegrasyon ve Otomasyon Müdürü Uğur Türkoğlu yaptığı sunumda çözümleri yenilebilir enerji ve akıllı şebekeler olmak üzere ikiye ayırdıklarını söyledi. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Türkoğlu dünya çapında bir proje yürüterek elektrik şebekesinin ASELSAN tarafından geliştirilecek bir sistem ile yönetileceğini söyledi. Bu sistemde günlük 180 milyon verinin toplanacağını belirten Türkoğlu yerli enerji yönetim sistemi tesis edilerek bu alanda Türkiye'nin en büyük projesine imza atılacak dedi. Sunumların tamamlanmasından sonra işbirliği protokolünün imzalanması anısına toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

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