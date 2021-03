Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iş korkakların işi değil

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Kongremizde Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan'a şimdiden başarılar diliyorum. Eyüp kardeşimiz hem genel merkezde gem de İzmir'de başarılı çalışmalar ortaya koymuş bir kardeşimizdir. Partimizi hep birlikte başarıya taşıyacağız. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında partimize ve milletimize hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum.



'İZMİR 2023'TE GÜMBÜR GÜMBÜR GELECEK İNANIYORUM'



İzmir, 2023'e hazır mıyız? Bu sözü verdiğinize göre İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecek, inanıyorum. Sizde bu heyecan olur da bizde bu heyecan olmaz mı? Gerek İstanbul'u, gerek Hatay'ı ile, gerek bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimiz ile sadece 2023 değil 2053 ve 2071'e yürüyeceğiz. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, yürüyoruz...



'TOPUNU GETİRİN BİZİM GENÇLERİMİZ KADAR DEĞİL'



Gençlik kollarımız, bilir misiniz, şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Hiçbir siyasi partide şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. Topunu getirin, bizim gençlerimiz kadar değil. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlarda 5.5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Toplamda da 11.5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Önümüzdeki dönemde sizlerden de hem partimiz içinde hem diğer faaliyet alanlarında böyle iftihar verici haberler almayı bekliyoruz. AK Parti olarak kadınlarımızı ve gençlerimizi daima yanımızda bulduk.



2053 VİZYONU VURGUSU



AK Parti'nin bugünkü kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan siz gençlerimizsiniz. Sizler 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, büyük ve güçlü Türkiye'nin önderleri, mirasçıları olacaksınız.



Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldi ise, yere düşürmeyen de Asım'ın nesli sizdiniz. Gençler PKK'lı hainlerin karşısına dikilen Eren'ler, Yasin Börü'ler sizlerdiniz sizler. 15 Temmuz'da FETÖ'cülere geçit vermeyen Ömer Halisdemir'ler, Abdullah Olçok'lar sizlerdiniz. Gözünü kırpmadan ölüme giden kahramanlardınız.



'TÜRKİYE'NİN KUTLU YÜRÜYÜŞÜNÜ HİÇ KİMSE DURDURAMAYACAK'



Sizler geleceğin Türkiye'sinde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak Asım'ın neslisiniz. Ülkenin geleceğini, kendi geleceğinin önüne koyan siz gençler var oldukça Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacak.



İşte 2023 gençliği, işte 2053 Türkiye'sini emanet edeceğimiz gençlik, işte AK gençlik... Rabbim hepinizden razı olsun.



Gençler sizlerle her bir araya geldiğimde hayal kurmanızı ve hayalinizin peşinden koşmanızı istiyorum. Her hayal gerçeğe dönüşmez, ama hayal olmadan gerçek olmaz.

Hayırsız hayalden Rabbimiz'e sığınırız. Hayalsiz ilmin sonu felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana varır.



Bizim gençlerimize asırlarca hayal kurdurmamak için çalıştılar. Enerjisini sömürmeye çalıştılar. Ne zaman hayal kurmaya başladık, etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya, gerçek gücümüzü görmeye başladık.



KILIÇDAROĞLU'NA: SEN KORKAKSIN BİTİKSİN



15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı, tankların arasından birilerinin yardımı ile oradan kaçıp, Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi; 'Haberim olsa beklerdim' dedi. Hayatın korku ile geçti. Korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu yürek ister yürek, sandalda kürek değil. Bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Ülkemizin demokratik kalkınmasını hızlandırarak yeni şahlanışın altyapısını da kurduk.



'SAKIN ONLARI ÖRNEK ALMAYIN'



Gençler, sizlerle birlikte her girdiğimiz mücadelenin sonu elbet zaferle sonuçlanacaktır. Rabbim'e sizler gibi yol arkadaşları nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır.



Hakkı ve hakikati konuşmak, bulmak yerine, çarpıtmayı, yalanı siyasetlerinin merkezine yerleştirmek isteyenleri göreceksiniz, sakın örnek almayın. Yalanların er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Kısır hesaplar peşinde koşanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Milletimiz kendisi için çalışan ile millet için çalışanı engin feraseti ile ayırt eder.



Ülkesini kalkındırmak için çalışmak yerine, sadece siyaha beyaz, beyaza siyah diyenler göreceksiniz, sakın örnek almayın. Sığlığı yüceltmek isteyenlerin sonu hep mahcubiyettir



"BU YOLDAN SAPMADIKÇA ZAFER MUHAKKAKTIR"



Tarihte dilini, dinini, kültürünü kaybedip de varlığını sürdürebilen hiçbir topluluk yoktur. Bu örnekler uzun uzadıya gider. Önemli olan kimi örnek aldığınızdır. Hz.Muhammet (S.A.V) bizim en büyük örneğimizdir. Sabreden zafere ulaşır. Daha çok sabretmek, daha fazla fedakarlık yapmak gerekir. Ama bu yoldan sapmadıkça zafer muhakkaktır. Rabbimiz bize, 'Gerçekten iman ettiyseniz gerçekten üstün olan sizsiniz' diye öğütlemiştir.