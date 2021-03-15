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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde 3. haftaya girildiğini belirterek; "Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." dedi.

Eğitim / 15 Mart 2021 Pazartesi 14:32
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor.' dedi. Selçuk, 'Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun.' ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk'un Twitter hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

'HER HAFTA BİRAZ DAHA ARTIYOR'

Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var.Çocuklarımız adına rica ediyorum:Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun


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