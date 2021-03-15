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ABD'yi karıştıran taciz iddiaları: Biden sessizliğini bozdu!

ABD'de, New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo hakkındaki taciz iddiaları ülkede siyasi krize dönüştü. Vali Cuomo'ya yönelik 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları üzerine başlayan tartışma karşısında ABD Başkanı Joe Biden sessizliğini bozdu.

Dünya / 15 Mart 2021 Pazartesi 09:22
ABD'yi karıştıran taciz iddiaları: Biden sessizliğini bozdu!

ABD'de, New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo hakkındaki taciz iddiaları ülkede siyasi bir krize dönüşürken, konuya ilişkin ilk kez konuşan Başkan Joe Biden, soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

Vali Cuomo'ya yönelik 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları üzerine başlayan tartışma devam ediyor.

BİDEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Beyaz Saray'da, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Biden 'Soruşturma devam ediyor ve bize neler getireceğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum.' dedi.

DEMOKRAT PARTİ ÜYELERİ İLE ÇELİŞTİ

Demokrat Başkan Biden'ın bu ifadesinin, Cuomo'ya istifa çağrısında bulunan Demokrat Partinin diğer önemli isimleri ile çelişmesi dikkati çekti.

New York eyaletinin Demokrat Senatörleri Chuck Schumer ve Kirsten Gillibrand, Cuomo'nun New York halkının güvenini kaybettiğini ve istifa etmesi gerektiğini savunuyor.

Konuya ilişkin ABC'ye değerlendirmede bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise söz konusu kadınların iddialarının saygıyla ele alınması gerektiğini ve bunun ciddi bir durum olduğunu ifade etti.

Pelosi, 'Vali, New York'u seviyor, eyaleti efektif bir şekilde yönetip yönetemeyeceği konusunda kalbine bakmalı.' diye konuştu.

AZİL SORUŞTURMASI

New York Eyalet Meclisi, 12 Mart'ta, 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle Cuomo hakkında azil soruşturması açılmasına karar vermişti.

New York Eyalet Kongresinin 59 üyesi, 11 Mart'ta yayımladıkları ortak açıklamada, taciz iddiaları üzerine, Vali Cuomo'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Eyalet Meclisinin Cumhuriyetçi grubu lideri Will Barclay, 9 Mart'ta, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Cuomo'nun azli için tasarı hazırladıklarını duyurmuştu.

Azil davası sürecinde, soruşturma komitesinin incelemesinden sonra tasarının, oylama için meclis genel kuruluna getirilmesi gerekiyor. Tasarı, 150 sandalyeli meclisten salt çoğunluk olan 76 oyla geçerse 63 kişilik eyalet senatosunda yargılamanın başlaması ve sonunda yapılacak oylamada Cuomo'nun azli için senatonun salt çoğunluğunun 'evet' demesi gerekiyor.

CUOMO HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de 'Medium' adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki valinin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

'ŞAŞIRTACAK VE UTANDIRACAK ŞEKİLDE...'

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine 'şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu' iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının 'istenmeyen flört' olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek, özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a, Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.

'Times Union' gazetesinde 10 Mart'ta yer alan haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırarak, uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.

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