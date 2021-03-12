Çorum Alaca'da bir kişi oğluyla kavga ettikleri için 8. sınıf öğrencisi 2 çocuğu öldürdü

Çorum'un Alaca ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İmat köyünde yaşayan Servet B. oğluyla kavga ettiğini öğrendiği 8. sınıf öğrencisi olan Tunç T. ve Kaan T.'nin bulunduğu servise ateş açtı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti.
Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.
İddiaya göre, İmat köyünde Servet B, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı.
Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç T. ve Kaan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.