USD (Alış - Satış) : 7,60 - 7,61 EURO (Alış - Satış) : 9,03 - 9,05

İslam'a alçak saldırı! Mizah adı altında dalga geçtiler...

Türkiye'de oldukça popüler olan online müzik dinleme platformu Spotify alçak bir olaya imza attı. Spotify üzerinden açılan çalma listeleri aracılığı ile İslam dinine, inançlara ve değerlere rezil ifadelerle açıkça saldırıldı. Spotify ise tüm bu yaşananlara sessiz kalarak çanak tuttu.

Yaşam / 11 Mart 2021 Perşembe 09:22
İslam'a alçak saldırı! Mizah adı altında dalga geçtiler...

Türkiye'de oldukça popüler olan online müzik dinleme platformu Spotify alçak bir olaya imza attı. Spotify üzerinden açılan çalma listeleri aracılığı ile İslam dinine, inançlara ve değerlere rezil ifadelerle açıkça saldırıldı. Spotify ise tüm bu yaşananlara sessiz kalarak çanak tuttu.

GÖRENLER HAYRET EDİYOR

Her türlü müzik içeriğine ulaşılabilen ve abonelerine dijital müzik, podcast ve video aktarma imkanı sunan Spotify'a girenler, gözlerine inanamıyor.

Daha önce gençleri, ahlak dışı içerik ve başlıklarla kendi mecralarına çekmeye çalışan yayınlara izin veren platform, bu kez de Müslüman bir ülkede inançlara ve değerlere saldıran içerik başlıklarına müsaade ediyor.

SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ

Allah, peygamber ve dini sembollerin aşağılık ve ahlaksız bir dille dalga konusu yapılması, buna da platformun ses çıkarmaması tam bir rezillik!

Kutsal değerleri hiçe sayarak atılan başlıklarla gençlerin beyninin yıkanmasına göz yummak, İslamofobi'nin bu tarz platformlarda hortlatılmasına müsaade etmek tam bir sorumsuzluk örneği!

PLATFORMUN YETKİLİLERİ UYUYOR MU?

Spotify'ın her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bir yetkili editörü var.

Bu işten sorumlu kişi olan Nazlı Yırtar'a ulaşmaya çalıştım ama başaramadım. Sanırım kendisi bir editör olarak bu yayın başlıklarından habersiz. Ancak görevi bu konuları takip etmek olduğundan, Yırtar'ın bir bahane uydurarak bu sorumluluktan yırtma şansı yok!



HZ. ALİ'YE SAYGISIZLIK



Spotify'de 'Hz. Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar', '



Allah'ın Hz. Adem'i cennetten kovarken dinlediği şarkılar' ismiyle oluşturulan çalma listelerine tepkiler büyük.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement