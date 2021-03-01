Yunan basını: 'Türk İHA ve SİHA'larını Rusya bile durduramadı, biz ne yapacağız?'

021 yılında envantere girecek AKINCI, Yunanlıları şimdiden endişelendirmeye başladı. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da başarı elden Bayraktar TB2'nin ardından AKINCI'nın test aşamalarını yakından eden Yunan Newpost sitesi, Atina'nın Türk İHA'larına karşı kapsamlı bir çözüm aradığını ve buna karşı yabancı ülkelerin silah sistemlerini incelediğini yazdı.



TÜRK İHA'LARINA KARŞI ÇARE ARIYORLAR



Yunan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un parlamentodaki Türk İHA'larına karşı lazer sistemlerinin değerlendirildiği yönündeki sözlerine yer veren Yunan basını, Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros'un Uluslararası Savunma Fuarı "IDEX 2021" için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarete dikkat çekti.



BAYRAKTAR TB2'LERİ RUSLAR BİLE DURDURAMADI



Suriye ve Libya'da başarılı şekilde görevini icra eden Bayraktar TB2'leri Karabağ'da Rus uçaksavar sistemlerinin bile durduramadığını yazan Yunan basını, Türk İHA'larının önlenemez oluşunun Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade etti.



RUSLAR DA ENDİŞELİ



Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından ele geçirilen Rus yapımı Pantsir füze savunma sisteminin Ankara'ya getirilerek ABD ve Türkiye tarafından incelenmesi, Rusya'da paniğe neden oldu. Konuyu işleyen ve kupürlerine basan Rus basını, "Pantsirlerin teknolojik sırları açığa çıkarsa, Türk İHA ve SİHA'larına karşı daha da etkisiz hale gelecek" diye yazdı.