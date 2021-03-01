Norveç'in Türkiye Büyükelçisi duyurdu! Türkiye'de üretildi!

Dagbladet gazetesinin haberine göre, Bastö Fosen tarafından işletilen Bastö Electric adlı tam elektrikli feribot, bugün ilk seferini yaptı.



Elektrikli feribot, her yıl yaklaşık 3,8 milyon yolcu ve 1,8 milyon aracın taşındığı Moss ile Horten rotasında akü enerjili 3 feribottan ilki olmasıyla dikkati çekiyor.



144 metre uzunluğundaki feribot, Türkiye'de 20 ayda yapıldı.







Norveç'in Türkiye Büyükelçisi Erling Skjonsberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de üretilen dünyanın en geniş elektrikli feribotu NB42 Norveç sularında başarı ile test edildi.' ifadelerini kullandı.