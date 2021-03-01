Ermenistan karışıyor! Göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat’ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etmiş, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçlamıştı. Son dakika haberine göre Ermenistan'da bir grup gösterici tüm güvenlik önlemlerini aşarak hükümet binasını bastı.