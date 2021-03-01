Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

- Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Binayı basan göstericilerin görüntüsü

( ERİVAN ) ERİVAN

Askeri Darbe Güvenlik Önlemi Darbe Girişimi Hükümet Muhalefet 


- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden bir grup muhalif, hükümet binasına girerek Paşinyan karşıtı sloganlar attı. Ermenistan’da ordunun istifasını talep etmesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan muhalefete karşı direnç göstermeye devam ediyor. Muhalefet, akşam saatlerinde Erivan'da askeri darbe girişimine karşı büyük bir miting yapmaya hazırlanan Paşinyan'ı yeniden istifaya davet etti. Öğlen saatlerinde yaklaşık 20 kişilik bir grup ana kapıdan hükümet binasına girdi. Megafonlarla içeriye giren grup, Paşinyan'ın istifa etmesi için sloganlar atarken hiçbir gösterici güvenlik bariyerini aşmadı. Az sayıda polisin güvenlik önlemi aldığı olayda bir gösterici, "Buraya hükümet binasını işgal etmeye gelmedik. Paşinyan'a istifa etmesi için sesimizi duyurmaya geldik ve geri dönüyoruz" dedi.
Protesto gösterisi kısa sürede sona ererken göstericiler, arbede yaşanmadan bina dışına çıktı. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da, geçtiğimiz hafta Perşembe günü ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı’na davet etmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı