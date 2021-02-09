Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberine 'mutasyon' ayarı! Dikkat çeken öneri...

Koronavirüs salgını ile mücadelede 1 yıl geride kalırken, aşının bulunması ile oluşan olumlu hava, mutasyon haberleri ile yerini yeniden tedirginliğe bıraktı. Tüm dünya mutasyonları yakından takip ederken, Bilim Kurulu da Türkiye'de görülen mutasyonlu vakalar ve dünyadan gelen geri bildirimleri araştırıyor.



Mutant virüs sonrası Sağlık Bakanlığı Koronavirüs rehberine 2 yeni madde eklendi. Bilim Kurulu'nun önerisiyle eklenen maddelerden biri, farklı suşlardan hasta olanlar ile enfekte olanların mümkün olduğunca tek odalarda yatırılması oldu.



Konuya ilişkin rehberde şu ifade yer aldı:



Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.



Diğer madde ise, ülkemizde de görülen mutasyonlu virüsün izolasyon süresi ile ilgili... Mutasyonlu virüsün çok daha hızlı bulaştığı ve çok fazla virüs ile vücuda enfekte olduğuna dair gelen bilgiler sonrası, izolasyon süresi 10 güne çıkarıldı.



İlgili madde rehbere şu ifadeler ile eklendi:



Rehbere eklenen bir diğer maddede ise, 'Varyant Suşlar ile ilgili olarak; Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir' ifadeleri yer aldı.



TÜRKİYE'DE VAKA TABLOSUNDA SON DURUM



Türkiye'de 8 Şubat 2021 koronavirüs tablosu dün akşam paylaşıldı. Buna göre; son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1310 oldu, 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.