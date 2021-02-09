CHP’nin tepkisi sonrası Muharrem İnce’den flaş karar

CHP yönetiminin politikalarından rahatsız olduğu için başlattığı Memleket Hareketi'nin partileştirme kararı alan ve hemen hemen bütün hazırlıkları tamamlayan Muharrem İnce, önceki gün e- devlet üzerinden 42 yıl hizmet verdiği partisi CHP'den istifa etti. İstifasını duyurduğu toplantıda CHP yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan İnce'ye CHP'den tepki gecikmedi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum. CHP bir tabela partisi olmuştur' sözleri ile CHP yönetimine yüklenen İnce'yi Cumhur İttifakı ağzı kullanmakla suçladı. CHP'den istifa etmesiyle oyları böleceği şeklinde eleştirilere de maruz kalan İnce'nin hakkındaki bütün iddialara Perşembe günü katılacağı bir televizyon programında cevap vereceği öğrenildi.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu sonrası gazetecilerin sorusu üzerine CHP'nin 'asırlık çınar' olduğuna vurgu yaparak, İnce'yi 'Cumhur İttifakı ağzıyla konuşmakla' suçladı: Öztrak, 'Partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak ayrılmasını doğru bulmuyoruz. CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da, 1923'te, açıklamayı yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse, şimdi oradadır' dedi.



İnce eleştirilere yanıt verecek



İnce'nin CHP'den istifa etmesinin ardından hem CHP yönetiminin hem de bir kısım CHP seçmeninin, oyları böleceği ve Cumhur İttifakı'na çalıştığı şeklindeki eleştirilerini cevapsız bırakmayacağı öğrenildi. İnce'nin hakkındaki bütün iddialara Perşembe günü katılacağı bir televizyon programında cevap vereceği konuşuluyor.



Kapalı kapı diplomasisi yapılıyor



İnce'nin istifasını duyurduğu toplantıda 'CHP'den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel Memleket Hareketi'ne katılmışlardır.



Partimiz kurulunca, TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız' sözleri de tartışma konusu oldu. İnce'nin hem İYİ partili hem de CHP'li başka isimlerle de kapalı kapılar arkasında görüştüğü ifade edildi.