USD (Alış - Satış) : 7,07 - 7,08 EURO (Alış - Satış) : 8,50 - 8,52

CHP’nin tepkisi sonrası Muharrem İnce’den flaş karar

Muharrem İnce’nin önceki gün 42 yıldır mensup olduğu partisi CHP’den e-devlet üzerinden mevcut yönetimi eleştirerek istifa etmesi, CHP’li yöneticilerin tepkisine neden oldu. İnce’nin ise CHP yönetiminin eleştirilerine Perşembe günü bir TV kanalına katılarak cevap vereceği öğrenildi.

Siyaset / 09 Şubat 2021 Salı 12:01
CHP’nin tepkisi sonrası Muharrem İnce’den flaş karar

CHP yönetiminin politikalarından rahatsız olduğu için başlattığı Memleket Hareketi'nin partileştirme kararı alan ve hemen hemen bütün hazırlıkları tamamlayan Muharrem İnce, önceki gün e- devlet üzerinden 42 yıl hizmet verdiği partisi CHP'den istifa etti. İstifasını duyurduğu toplantıda CHP yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan İnce'ye CHP'den tepki gecikmedi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum. CHP bir tabela partisi olmuştur' sözleri ile CHP yönetimine yüklenen İnce'yi Cumhur İttifakı ağzı kullanmakla suçladı. CHP'den istifa etmesiyle oyları böleceği şeklinde eleştirilere de maruz kalan İnce'nin hakkındaki bütün iddialara Perşembe günü katılacağı bir televizyon programında cevap vereceği öğrenildi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu sonrası gazetecilerin sorusu üzerine CHP'nin 'asırlık çınar' olduğuna vurgu yaparak, İnce'yi 'Cumhur İttifakı ağzıyla konuşmakla' suçladı: Öztrak, 'Partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak ayrılmasını doğru bulmuyoruz. CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da, 1923'te, açıklamayı yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse, şimdi oradadır' dedi.

İnce eleştirilere yanıt verecek

İnce'nin CHP'den istifa etmesinin ardından hem CHP yönetiminin hem de bir kısım CHP seçmeninin, oyları böleceği ve Cumhur İttifakı'na çalıştığı şeklindeki eleştirilerini cevapsız bırakmayacağı öğrenildi. İnce'nin hakkındaki bütün iddialara Perşembe günü katılacağı bir televizyon programında cevap vereceği konuşuluyor.

Kapalı kapı diplomasisi yapılıyor

İnce'nin istifasını duyurduğu toplantıda 'CHP'den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel Memleket Hareketi'ne katılmışlardır.

Partimiz kurulunca, TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız' sözleri de tartışma konusu oldu. İnce'nin hem İYİ partili hem de CHP'li başka isimlerle de kapalı kapılar arkasında görüştüğü ifade edildi.

MilletvekiliFaik ÖztrakMuharrem İnce

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı