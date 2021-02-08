Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, 15 Şubat itibarıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi. Selçuk, tamamen yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili ise çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamasının tüm detayları...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor.