Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, 15 Şubat itibarıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi. Selçuk, tamamen yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili ise çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamasının tüm detayları...