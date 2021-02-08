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İBB borçlanmada rekora koşuyor: 1 buçuk yılda 26 milyar TL borç

İBB yönetimi Şubat ayı ilk meclis toplantısına 5 milyar 467 milyon 750 bin TL iç ve dış borçlanma ile geliyor. Borçlanma teklifleri olduğu gibi kabul edilirse İBB yönetimi 1 buçuk yılda yaklaşık 26 milyar borç almış olacak.

Güncel / 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:55
İBB borçlanmada rekora koşuyor: 1 buçuk yılda 26 milyar TL borç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün Avrasya Gösteri Merkezi'nde saat 14.00'da toplanacak. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ilgili komisyonlarına havale edilmek üzere meclis gündemine 113 adet madde eklendi.

BORÇLANMAYA HIZ KESMEDEN DEVAM

Meclis gündeminde ise İBB yönetiminin 2021 yılında da borçlanmaya hız kesmeden devam etmek istediği görüldü. Gelen maddeler arasında İBB yönetimi 1 milyar TL iç borçlanma talep edecekken, Kirazlı-Halkalı metro hattı için 272 adet metro aracı temini ve işletmeye alma işi için 300 milyon Euro dış borçlanma talebinde bulunacak. Ayrıca Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu inşaat ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletmeye alma işleri için de 225 milyon Euro dış borçlanma talebi yapacak.


1 BUÇUK YILDA YAPTIĞI BORÇLANMA YAKLAŞIK 26 MİLYAR TL OLACAK

Mecliste yapılacak oylama ile komisyonlara havale edilecek maddeler ile birlikte İBB yönetimi 525 milyon Euro (4 milyar 467 milyon 750 bin TL) dış borçlanma ve 1 milyar TL iç borçlanma yapacak. Başkanlık makamından gelen borçlanmaların teklifin geldiği gibi mecliste kabul edilirse İBB yönetimi tek seferde 5 milyar 467 milyon 750 bin TL borçlanmada bulunacak. İBB'nin ise 1 buçuk yılda yaptığı borçlanma yaklaşık 26 milyar TL'ye yükselecek.

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