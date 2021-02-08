Almanya’da Boğaziçi olaylarına destek eylemi: Yasa dışı örgütler CHP ve firari Dündar da katıldı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane edenler sokak olayları için harekete geçerken, Almanya'da Boğaziçi olaylarına destek eylemi düzenlendi.



Berlin'de gerçekleştirilen eyleme; CHP Berlin Birliği üyeleri, HDP, TKP ve yasa dışı sol örgütler de destek verdi. Eylemciler tarafından terör örgütü paçavraları ve LGBT bayrakları ve pankartları sallandı.



Grup, terörden tutuklu bulunan HDP'li isimlerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.



Firari Dündar da katıldı

Alman polisinin müdahale etmediği eylemde, Türkiye karşıtı sloganlar atıldı. Eylemde ayrıca MİT TIR'ları davasında yargılanan firari Can Dündar ve şarkıcı Ezhel de boy gösterdi.



Uyuşturucuyu özendiren şarkıları sebebiyle hakkında dava da açılan Sercan İpekçioğlu (Ezhel), kendisini çeken kameralara 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam, yılmayın' açıklaması yaptı.