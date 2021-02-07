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Boğaziçi provokatörlerinden tehlikeli girişim: Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışıyorlar!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek sokakları karıştırma çabasında olan provokatörler şimdi de Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma derdine düştü.

Güncel / 07 Şubat 2021 Pazar 17:15
Boğaziçi provokatörlerinden tehlikeli girişim: Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışıyorlar!

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona başlayan ve provokasyonu üniversite sınırlarından dışarı çıkarmayı başaran çevreler, sosyal medya hesabı twitterda 'kürtçe' hashtagh'i ile Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmak için paylaşımlarda bulundu. Tehlikeli provokasyona destek yağdı.
 
 
Rektörden başka çok dertleri varmış
Boğaziçi provokatörleri dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Mektuba "Tek amacımız 'kayyım' rektörün istifası." ifadeleri ile başlayan provokatörler, mektubun ikinci sayfasında ise esas amaçlarını birer birer kağıda döktü. Yaptığı sokağa çıkma çağrısı ile Kobani olaylarının yaşanmasına ve 37 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için 'özgürlük' istenen mektupta, 15 Temmuz ihanetinin sahibi FETÖ'ye de açık destek verildi: "KHK mağdurlarının mağduriyeti derhal giderilsin."
 
Mektup Kürtçe de yazılmıştı
Yasa dışı örgütlerle bazı dernekler tarafından sosyal medyada başlatılan imza kampanyası ile desteklenen mektup birkaç farklı dilde yazılmıştı. O dillerden birisi de Kürtçe'ydi.
 
Birbirleri ile yarıştılar!
Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma peşine düşen çevreler, Kürtçe mektuptan rahatsızlık duyanların olduğunu iddia etti. AK Parti iktidarının açtığı özgürlük alanından önceki günlere ait paylaşımlar yapan çevreler, Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmak için birbiri ile yarıştı.

Selahattin DemirtaşAk PartiRecep Tayyip Erdoğan

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