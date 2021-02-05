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Terör örgütü YPG/PKK'dan insanlık dışı işkence! Böbreğinin biri çalışamaz hale geldi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde çocuğuyla birlikte suçsuz yere YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan babanın işkenceler yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi. YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba Hammade Ali'nin sırtındaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine ulaşıldı.

Güncel / 05 Şubat 2021 Cuma 10:46
Terör örgütü YPG/PKK'dan insanlık dışı işkence! Böbreğinin biri çalışamaz hale geldi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde çocuğuyla birlikte suçsuz yere YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan babanın işkenceler yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi.


HIRSIZLIK YAPIP SUÇU MASUMLARA YIKTILAR
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali'yi motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla alıkoydu.

Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların YPG/PKK'lı teröristlerinden olması nedeniyle örgüt suçu, baba ve oğluna yıktı

4 GÜN BOYUNCA İŞKENCE ETTİLER

Alıkonulan baba ve oğlu, YPG/PKK'nın işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldukları merkezde 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.

İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı.

İŞTE İŞKENCENİN BELGESİ FOTOĞRAFLAR

YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba Hammade Ali'nin sırtındaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine ulaşıldı.





PetrolSuriye

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