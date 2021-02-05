Terör örgütü YPG/PKK'dan insanlık dışı işkence! Böbreğinin biri çalışamaz hale geldi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde çocuğuyla birlikte suçsuz yere YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan babanın işkenceler yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi.





HIRSIZLIK YAPIP SUÇU MASUMLARA YIKTILAR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali'yi motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla alıkoydu.



Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların YPG/PKK'lı teröristlerinden olması nedeniyle örgüt suçu, baba ve oğluna yıktı



4 GÜN BOYUNCA İŞKENCE ETTİLER



Alıkonulan baba ve oğlu, YPG/PKK'nın işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldukları merkezde 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.



İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı.



İŞTE İŞKENCENİN BELGESİ FOTOĞRAFLAR



YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba Hammade Ali'nin sırtındaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine ulaşıldı.











