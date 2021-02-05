Osman Gökçek'ten büyük anket! Boğaziçi olaylarının arkasında kim var?

Sürmanşet yine bomba konularla Türkiye'nin gündemini belirlemeye geliyor. Programda gündemi değerlendirecek Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek de program öncesi sosyal medyadan yaptığı ankette Boğaziçi olaylarının arkasında kim var? diye sordu.



Anketin sonuçların Bu akşam 23.30'da Sürmanşet programında yayınlanacak.



Gökçek'in anketi ise şu şekilde;







