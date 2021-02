Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongreleri'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adıyaman – Edirne –Erzurum –İzmir – Kırşehir – Mersin – Osmaniye 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongreleri'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımının altındaki en büyük adımlarının arkasında hep AK Parti yer alıyor. Bugün ülkemizde eğitimden istihdama, siyasete kadar kadınlar oldukça önemli yere gelmişse bunun arkasında böyle kararlı bir mücadele vardır. Kendi içimizde bile bu mücadeleyi vermek zorunda kaldık. Ama hamdolsun bulunduğumuz noktaya geldik. Kamudaki istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. İş hayatına katılımı yüzde 31'i geçti. Kayıt dışı istihdamdaki çalışan kadın sayısı düşüyor.



Kalenin iç fethedileceği gerçeğini asla unutmadan, yılın her gün evlere giderek, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımıza yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Kadın eli değen her şey gibi siyaset de güzelleşir. Kadınların sırtını döndüğü hiçbir yapının iflah olma şansı kalmaz.



Bunun için sizlere çok önemli görevler düşüyor. Her bir kadın kardeşimiz ilmek ilmek bu ülkeyi şekillendirdiğini unutmamalıdır. AK Parti Genel Başkanı olarak girdiğiniz her mücadelede yanınızda oldum, olacağım. Kadınların kendi başarılarına sahip çıkmalarını istiyorum.



Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de birlikte inşa edeceğiz. AK Parti Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Kökeninden dolayı bu partide kimse ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse inancından, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. AK Parti Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir.



Bizim bu konuda iki kırmızı çizgimiz vardır. Birincisi rabiamızdır. İkincisi inancımızın da bedenimizin de ruhumuzun da nüvesini oluşturan ailemizdir.



Ailelerimiz bizim için çok kutsaldır. Ailenin, aile kurumunun önemine işaret ediyoruz. Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Ailenin değersiz hale getirilmesini, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından nihilizme kadar pek çok sorun takip ediyor.Nüfusumuz 84 milyona merdiven dayadı. Ama yaş oranımız artmış. Hükümet olarak hep söylüyorum, en az 3 çocuk. Nikahlanınız, çoğalınız buyuruyor Rabbimiz. Boşuna değik. Bunu başarırsak Türkiye çok daha güçlü olacak. Burada hassasiyet var bu hassasiyeti unutmayalım. Çocuklara, yaşlılara, engellilere yönelik yardımlarımız ile her ferdimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz.



Zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerleriyle bağı kopmuş bir kesimin varlığıyla da karşı karşıyayız. Teröre bulaşmamış olması şartıyla gençlere sahip çıkmalıyız. Teröre ve şiddete bulaşanların gözünün yaşına bakmayacağız, yargının karşısına çıkaracağız. Her evladımızı sahiplenmek hem parti hem de hükümet olarak görevimizdir.



Kendi ülkelerinde senato basanları terörist ilan edenlerin, Türkiye'de rektörlük basmaya kalkışanları hak arayıcısı olarak nitelendirmesi iki yüzlülüktür.



Boğaziçi Ünivesitesi'nde kısmi bir azınlık rektörünün odasını işgale yelteniyor. Bu bu kadar önemli bir üniversitenin öğrencilerinin tamamını kapsayan bir durum değil. Olayların içinde kim var bakıyorsunuz, CHP'nin İstanbul İl Başkanı olan kadın var. Yine ismini vermeye gerek yok bir partinin Genel Başkan Yardımcısı var. Anamuhalefet partisi her gün konuşuyor, öbürü dağdan destek alıyor. Kadıköy'de yol kesmeye kalktılar. İYİ Parti, ismi iyi ama maalesef o da bu işlerin içine katıldı. İlim yuvalarımızı tahrik etmeye, terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz.



Çocuklarımızın ailelerine çağrıda bulunuyorum: Lütfen çocuklarınıza sahip çıkın.