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Yüzde yüz yerli! Azerbaycan'a doğru yola çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş'de (ASFATT) yerli ve millî imkânlarla üretilen 20 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan'a ihraç ediliyor. Mayın temizleme araçlarının ilk partisi Kayseri'den hareket eden askeri kargo uçağıyla Bakü'ye sevk ediliyor.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 18:55
Yüzde yüz yerli! Azerbaycan'a doğru yola çıktı!

Azerbaycan'ın 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'nın andından Ermeni ordusunun geride bıraktığı mayınların Türk askerinin desteğiyle temizlenmesine devam ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik ASFATT tesislerinde üretilen 20 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'da bu kapsamda Azerbaycan'a ihraç ediliyor. Ar-Ge, dizayn, prototip ve seri üretim, sertifikasyon çalışmaları 14 ayda tamamlanan MEMATT, üstün özellikleriyle göz dolduruyor. Azerbaycan'a ihraç edilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın ilk partisi olan 20 adeti Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkan askeri nakliye uçaklarıyla Bakü'ye yapıldı.

Azerbaycan

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