Yüzde yüz yerli! Azerbaycan'a doğru yola çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş'de (ASFATT) yerli ve millî imkânlarla üretilen 20 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan'a ihraç ediliyor. Mayın temizleme araçlarının ilk partisi Kayseri'den hareket eden askeri kargo uçağıyla Bakü'ye sevk ediliyor.