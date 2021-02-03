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Elon Musk Neuralink için tarihi açıkladı

Elon Musk, bazı nörolojik hastalıkları iyileştirmek amacıyla insan beynine çip takacağı Neuralink projesinin deneyleri için tarih verdi. İlk etapta sinirler arasındaki iletişimi sağlayarak hastalara umut olmayı planlayan Neuralink projesi, insan beyniyle elektronik cihazların kontrol edilmesini sağlamayı hedefliyor.

Teknoloji / 03 Şubat 2021 Çarşamba 11:27
Elon Musk Neuralink için tarihi açıkladı

Neuralink, insanlar arasında bazı fikir ayrılıklarına da yol açtı. Kimileri bu projeyi insanlık üzerinde bir devrim olarak görürken, kimileri ise takılacak bu çipler ile insanların kontrol edilebileceğini düşünüyor. İnsanların kontrol edilme fikri komplo teorilerine dayansa da herhangi bir güvenlik açığının yaşanması sonucu neler olabileceği halen bilinmiyor.

Deneylerin tarihini Twitter'dan paylaştı

Twitter'da bir kullanıcı, attığı gönderi ile Elon Musk‘a seslendi. 20 yıl önce bir araba kazası geçirdiğini ve engelli kaldığını belirten kullanıcı, Neuralink çalışmaları için gönüllü olabileceğini söyledi. Konu hakkında açıklama yapan Elon Musk, “Neuralink implant güvenliğini sağlamak çok sıkı çalışıyor ve FDA ile yakın iletişim içerisindeler. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Zihniyle video oyunları oynayabilen maymun

Musk, kısa süre önce Clubhouse‘da düzenlenen Good Time Show adlı bir şova katıldı ve burada Neuralink'in bazı ilerlemelerini açıkladı. Kafatasında kablosuz implanta ve minik tellere sahip olan bir maymunu olduklarını belirten Elon Musk, maymunun zihnini kullanarak video oyunu oynayabildiğini belirtti. Sinir implantı hakkında da açıklama yapan Musk, takılan implantın tuhaf görünmediğini hatta fark edilmediğini de belirtti.

Elon Musk'a göre şirketin uzun vadeli hedefleri insan / yapay zeka karışımı bir simbiyoz oluşturmak. Burada tabi ki ana kontrol insanda. Yapay zeka ise daha çok yardımcı görevi görüyor.

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