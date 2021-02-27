Melih Gökçek'ten olay sözler: CHP'li o isim Kılıçdaroğlu'nun dibini oyuyor

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı işaret etti.

"Sen oyna Kılıçdaroğlu, sen oyna... CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yargıtay'dan gelen istifa sayılarını açıkladı. Salıcı, son 45 günde 13 bin 347 kişinin CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu benden duymuş olma ama, Salıcı senin dibini oyuyor. İstifaları söylemek zorunda mı?

Hatırlar mısınız halkın habercisi 25 Eylül'de bu haberi yapmıştı: "CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, partililere 'Kemal Bey dokuz ay sonra görevi bana bırakacak’ dediği, Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri duyunca öfkeden deliye döndüğü iddia edildi.”

Gereğini yapmazsan devrilmeyi hak ettin