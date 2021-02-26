Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması! .

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada '2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız.' ifadelerini kullandı.



'Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir'



BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik, efendi olmaya değil. Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Buna da alışacaklar.



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