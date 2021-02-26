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Aleyna Çakır’ın ailesi koruma kararı aldırdı! Ümitcan Uygun abisi hakkında flaş gelişme

Ankara’da evinde ölü bulanan ve Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ailesi Ümitcan Uygun’un abisi hakkında koruma kararı aldırdı. Çakır’ın ailesinin avukatı Ümitcan Uygun’un abisinin tehditlerine devam ettiği gerekçesi ile koruma kararı talebinde bulunduklarını ve silahlara da el konulması kararı verildiğini söyledi.

Güncel / 26 Şubat 2021 Cuma 11:56
Aleyna Çakır’ın ailesi koruma kararı aldırdı! Ümitcan Uygun abisi hakkında flaş gelişme

Ankara'da evinde ölü bulanan ve Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesi Ümitcan Uygun'un abisi hakkında koruma kararı aldırdı. Çakır'ın ailesinin avukatı Ümitcan Uygun'un abisinin tehditlerine devam ettiği gerekçesi ile koruma kararı talebinde bulunduklarını ve silahlara da el konulması kararı verildiğini söyledi.

Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Olayın ardından Çakır'ın ailesini tehdit ettiği iddiası ile avukat Umur Yıldırım tarafından koruma kararı talebinde bulundu. Esen'in babası Himmet Esen ve abisi Mehmet Esen'in talebine ilişkin Ankara 1. Aile Mahkemesi, Ümitcan Uygun'un abisi E.U. hakkında 6 ay koruma kararı verdi.

Mahkeme kararında, 'Tedbir isteyene karşı şiddet yönelik dayak, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta okula ve iş yerine yaklaşmamasına, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış yakınlarına tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına, korunan kişiyi iletişim araçları ile ve sair surette rahatsız etmemesine, bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine karar verilmiştir' ifadelerine yer verildi.

'SİLAHLARA EL KONULDU'

Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım, devam eden tehditlere ilişkin koruma kararı talebinde bulunduklarını belirterek, 'Ümitcan Uygun tutuklandığı gün abisi E.U. içinde gazeteciler olmak üzere birçok kişiyi darp etti. Aynı şekilde annelerinin vefat ettiği gün yaptıkları açıklamalarda birçok insanı tehdit ettiler. En son olarak Instagram üzerinden silah ile Aleyna'nın ailesi ve Müge Anlı'yı öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine şikayette bulunduk. Bu kapsam da E.U. için 6 ay süreyle koruma kararı verildi. Silahlarına el konulmasına karar verildi' diye konuştu

Mehmet EsenDayak

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