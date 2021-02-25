İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

Türk İHA ve SİHA'ları dünyanın beğenisini toplarken, havacılık ve savunma sektörlerinde hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.



Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve yenilenmesi gibi alanlarda hizmet veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yeni bir girişime imza attı.



İNSANSIZ ELLEKTRİKLİ TAARRUZ HELİKOPTERİ



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilk T129 Atak helikopterinin teslim edildiği törende,TUSAŞ'ın tasarlayıp ürettiği insansız ve elektrikli taarruz helikopteri T629'un prototipi de sergilendi.



Yakın zamanda tanıtılması beklenen bu yeni hava platformunun, görücüye çıkmadan belirgin özellikleri olduğu fark ediliyor.



PİLOT KABİNİNDE BATARYA

Havacılık alanında ilkleri getirecek çok sayıda özelliği fotoğraflarda görmek mümkün. Servis edilen fotoğraflarda, T629'un otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor.



Helikopterin elektrik ile çalışacak olması ise en yenilikçi ve heyecan verici özelliği olarak değerlendirilirken, helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor.



Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor.