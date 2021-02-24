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AK Parti İstanbul yeni İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den ilk mesajlar!

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Osman Nuri Kabaktepe, “Hedefimiz 'İstanbul biziz, biz de İstanbul'uz'. 2023'e kimse şimdiden heveslenmesin, gerek yok, seçim bizim İstanbul da bizim" dedi.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:54
AK Parti İstanbul yeni İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den ilk mesajlar!

Osman Nuri Kabaktepe, kongrede delegelerin oylarının tamamını alarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi. Kabaktepe seçimin ardından açıklamalarda bulunarak, “Hakikaten mutluluğumu, hissiyatımı ifade etmek için kelime bulmakta zorlanıyorum. Dünyanın başkenti, dünyanın göz bebeği olan İstanbul gibi bir şehrimizde Ak Partimizin il başkanı olmanın huzuru ve mutluluğu apayrı bir şey. Bunu anlatmak zor. Ancak ne hissettiğimizi yaparak göstereceğiz. İstanbulluya hizmet ederek göstereceğiz, İstanbullunun alıştığı hizmet standardının eksilmesine müsaade etmeyerek göstereceğiz" dedi.

“SEÇİM BİZİM İSTANBUL DA BİZİM"

Kabaktepe, seçim çalışmaları ve hedefleri konusunda ise “Seçim günüymüş gibi çalışacağız, aslında şifrelerini vermiş oldum. Yani İstanbullumuzda bizim dokunmadığımız kişi, dokunmadığımız bina, dokunmadığımız genç kadın, girmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı kalmayacak. Bunlar için çok farklı yöntemlerimiz var, çok farklı çalışma kültürlerimiz var. 20 yıldır yaptığımız işleri daha da fazla hem adet olarak çoğaltacağız, hem çeşitlilik olarak geliştireceğiz. Ve İstanbullumuzda bu bahsettiğim her yere ulaşmak, her kapıya dokunmak dediğimiz süreci gerçekleştireceğiz. Halkımız süreç içerisinde bunların hepsini yaşayacak ve görecek. Hedefimiz 'İstanbul biziz, biz de İstanbul'uz'. 2023'e kimse şimdiden heveslenmesin, gerek yok, seçim bizim İstanbul da bizim" ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK DEĞER BENİM BU GÖREVLE GÖREVLENDİRİLMİŞ OLMAMDIR"

Osman Nuri Kabaktepe, “Bizim teşkilatımızda görev alan arkadaşlarımızın hepsi değerlidir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“'Oradan geldi, buradan geldi' bunlar çok anlamsız tanımlamalar ve cümleler. Ben de bu arkadaşların, bu AK Parti davasına mensup olan dava kardeşlerimizden birisi olarak bu görevle görevlendirildim. En büyük değer benim bu görevle görevlendirilmiş olmamdır. Bunun dışından değerin tamamına 'hadi oradan, hadi oradan' diyorum."

Seçimin ArdındanAk Parti

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