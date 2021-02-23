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Microsoft düğmeye bastı! 4 yayıncı ile iş birliği!

Özgün haber içeriğine telif ödenmesi konusunda Google ile başlayan sürece diğer teknoloji firmaları da giriyor. Microsoft, dört büyük yayıncı birliği ile ortak çalışma kararı aldı. Microsoft, Avrupalı yayıncılarla işbirliği yaparak, büyük teknoloji platformlarının haberlerin karşılığını almasını sağlayacak bir sistem üzerine çalışıyor.

Teknoloji / 23 Şubat 2021 Salı 16:23
Microsoft düğmeye bastı! 4 yayıncı ile iş birliği!

Seattle'lı teknoloji devi ve Avrupa yayıncılar birliği, birlikte çalışma planlarını açıkladı. Microsoft yayıncılara ait iki lobi firması ile güçlerini birleştirerek katkıda bulunacak. Avrupa Yayıncılar Konseyi ve News Media Europe ile çalışacak olan Microsoft, arama motoru Bing'te de pazar payını artırmayı hedefliyor.

FACEBOOK GERİ ADIM ATTI

Sosyal medya devi Facebook da Avustralya merkezli haber kuruluşlarının Facebook ve Google'da yayımlanan içerikler için gelir payı almasını öngören yasa tasarısı nedeniyle perşembe gününden itibaren haber içeriğini engellemeye başladığı uygulamadan geri adım attı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "küstahlık" diye nitelediği bu kararın ardından yasa tasarısından geri adım atmayacaklarını söylemiş ve "Büyük teknoloji şirketleri dünyayı değiştiriyor olabilir ama dünyayı yönetemezler" demişti.

Avustralya Maliye Bakanı Josh Frydenberg, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in kendisine "önümüzdeki günlerde" erişim engelini kaldıracağını söylediğini açıkladı. Gelişmeyi "Facebook, Avustralya ile yeniden arkadaş oldu" sözleriyle duyuran Frydenberg, yasa tasarısında değişiklikler yapılacağını söyledi. Geçen hafta Meclis'in alt kanadından onay alarak Senato'ya gelen yasa tasarısı emsal oluşturma potansiyeli nedeniyle tüm dünyada yakından izleniyordu.

GOOGLE YAYINCILARLA ANLAŞTI

Sanal veri arama motoru Google, Fransız basını ile telif konusunda anlaşmıştı. Anlaşmaya göre Google, platformunda eserlerine yer verdiği yayıncılara telif hakkı ödeyecek. Uzlaşıya, Avrupa Birliği telif hakkı düzenlemesi Avrupa'da bir ilk niteliğindeki anlaşmasıyla birlikte Google, kullandığı çevrim içi haberler için Fransız yayıncılara ödeme yapacak. Uzlaşının, günlük yayın hacmi, aylık internet trafiği, 'siyasi ve genel bilgilere katkı' gibi başlıkları bulunuyor. Google, daha önce de Le Monde ve Le Figaro gazetelerinin de aralarında bulunduğu bazı Fransız haber mecraları ile ikili anlaşmalar imzalamıştı.

Avustralya

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