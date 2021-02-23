USD (Alış - Satış) : 7,03 - 7,04 EURO (Alış - Satış) : 8,54 - 8,56

Bildiğiniz her şeyi unutun! Koronavirüste tarih değişti! İlk ölüm...!!!

Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde 2019 Aralık ortaya çıktığı ve o günden bu yana da 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu biliniyordu. Sırbistan'dan yapılan yeni açıklama ise bize bu konuda bildiğimiz her şeyi unutturacak nitelikte. Adli Tıp Patolojisi uzmanı Milenko Bogdanovic, 12 bilim insanının katıldığı çalışmanın geçen hafta yayınlandığını ve koronavirüsün Avrupa'da düşünülenden çok daha önce var olduğunu aktardığını açıkladı.

Güncel / 23 Şubat 2021 Salı 17:33
Bildiğiniz her şeyi unutun! Koronavirüste tarih değişti! İlk ölüm...!!!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 112 milyon 102 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 480 bini, iyileşenlerin sayısı 87 milyon 496 bini aştı.

Kovid-19'a ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde 2019'un aralık ayında rastlanmış, salgın buradan tüm dünyaya yayılmıştı.

Avrupa ülkeleri de salgından ağır şekilde etkilenmiş, sıkı karantina tedbirleri 2020 boyunca dönem dönem uygulanmış, vaka ve ölüm sayılarında düşüş oldukça önlemler gevşetilmişti.

Yetkililer Avrupa'da koronovirüsten ilk ölümün Fransa'da 15 Şubat 2020'de gerçekleştiğini açıklamıştı. İlk vaka ise yine Fransa'da, 24 Ocak'ta açıklanmıştı.

Fransa'da Çinli bir turistin koronavirüsten öldüğünün açıklanmasıyla Asya dışında ilk ölüm vakası kayda geçmişti. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölen kişinin 80 yaşında olduğu, 16 Ocak'ta Çin'in Hubei eyaletinden Fransa'ya geldiği ve 25 Ocak'ta Paris'te karantinaya alındığı belirtilmişti.

Ancak Sırbistan'dan gelen bir haber koronavirüsün Avrupa'daki seyriyle ilgili bildiğimiz her şeyi değiştireceğe benziyor. Reuters'da yer alan habere göre Avrupa kıtasında ilk kovid-19 ölümü bilinenden tam 10 gün önce, 5 Şubat 2020'de gerçekleşmiş.

Belgrad'da yaşayan 56 yaşındaki bir inşaat işçisi, üstelik hiç yurt dışı seyahati yapmadığı halde, 5 Şubat'ta yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye yattı. Birkaç saat içinde hayatını kaybeden adamın otopsisinde ölüm nedeni zatürre olarak kayıtlara geçti.

Olaydan birkaç ay sonra Belgrad Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü araştırmacıları adamın Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği yönünde kanıtlar buldu.

Adli Tıp Patolojisi uzmanı Milenko Bogdanovic, 12 bilim insanının katıldığı çalışmanın geçen hafta yayınlandığını ve koronavirüsün Avrupa'da düşünülenden çok daha önce var olduğunu aktardığını açıkladı.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, 2020 yılının ocak ve şubat aylarında kayıt altına alınan 'sebebi bilinmeyen zatürre' vakalarının sebebinin Kovid-19 olduğunu ortaya koydu.

Bogdanovic, koronavirüsün varlığını kanıtlamak için hayatını kaybeden Belgradlı adamdan dondurulmuş 'vitre sıvısı' (gözün içini dolduran saydam, jel şeklindeki sıvı) örneği aldıklarını açıkladı. Bogdanovic açıklamasında 'Bu, şimdilik, ölüm sonrası araştırmayla anlaşılmış ilk Kovid-19 ölümü vakası' ifadesini kullandı.

Sırbistan'da kayıtlara geçen ilk resmi koronavirüs vakasının tarihi 6 Mart 2020 olarak biliniyor. 7 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 4 bin 351 Kovid-19 ölümü gerçekleşti.

Çin'de ilk vakaların görüldüğü Aralık 2019 tarihinden beri koronavirüs 210'dan fazla ülkeye yayıldı.

FransaSırbistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı