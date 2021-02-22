Vekil değil militan! İşte Gara'ya giden Dilan Taşdemir hakkındaki terör gerçekleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki akşamki aHaber canlı yayınında 'Gara'ya giden vekil' olarak terörist kimliğini ifşa ettiği HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı.



Başsavcılığın yazılı açıklamasında 'Programda yapılan açıklamalar ihbar kabul edilmiştir' denildi. İşte Dirayet Dilan Taşdemir ve hakkında ortaya çıkan gerçekler;



TERÖRÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI!



Taşdemir ismi 6-8 Ekim 2014'te Kobani provokasyonuyla ilgili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP milletvekillerinin de bulunduğu 108 sanık hakkında hazırlanan iddianamede bulundu. Sabah'In haberine göre, iddianamede yer alan bilgilere göre Taşdemir PKK'nın kadın yapılanması olan Özgür Kadın Kongresi'nin (KJA) dönem sözcülüğünü yaptı.



HÜKÜMETE KARŞI İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI YAPMIŞ!



PKK elebaşı Abdullah Öcalan için sloganların atıldığı KJA'nın toplantılarına düzenli olarak katılan Taşdemir, Ağrı'daki yasadışı KJA toplantısında örgütün sözde Serhat eyaleti dediği bölgede hükümete karşı direniş ve iç savaş çağrıları yaptı.







TERÖRİST CENAZESİNE KATILDI YIL 8 AY CEZA ALDI



5 yıl önce Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine ateş açtıktan sonra etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin Erzurum Tekman'daki cenaze törenine katılan Taşdemir, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkûm edilmiş, hükmün geriye bırakılmasıyla beraat etmişti.



GAZİ MECLİS KÜRSÜSÜNDEN TERÖR PROPAGANDASI!



Taşdemir, Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütü militanlarına karşı yapılan operasyonları öğrencilere karşı yapılıyormuş gibi göstermeye çalıştı. Gazi Meclis'in kürsüsünden güvenlik güçlerine dil uzatacak kadar haddini aşan Taşdemir sosyal medyadan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzdü. HADEP kadın kollarında çalışan Taşdemir, KCK üyeliğinden beş yıl hapis yatmıştı.



'HDP, PKK'NIN MİLİTAN! ANKARA ŞUBESİ GİBİ ÇALIŞIYOR'



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN: HDP'nin Kandil'le fikri bağı olduğu gibi organik bağı da olduğu çok açık. Adeta beyinlerine Kandil menşeli çip takmış gibiler. Terör örgütünün Ankara şubesi gibi davranıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde bunun benzerini göremezsiniz. HDP artık Kandil'in sözcülüğünden çıkmış, Kandil'in ta kendisi olduğunu göstermiştir. Yargı gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Fezleke gelmesi halinde Gazi Meclis üzerine düşeni yapar.



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ: Yıllardır çağrı yapılıyor 'HDP, terörle arasına mesafe koysun' diye. Artık ortada bir mesafeden de bahsetmek mümkün değil. HDP eşittir PKK olmuş durumda. Meşru siyaseti değil de terörü seçerseniz hukuk karşınıza dikilir. Bir ayağınız HDP parti binasında, öteki ayağınız terör kamplarında olursa demokratik bir hukuk devletinde yargı bunun hesabını sorar.



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN: HDP'nin ve arkasındaki terör örgütünün Türkiye'de terörü meşrulaştırmak, terör faaliyetlerini vatandaşlarımız nezdinde sıradanlaştırmak böylelikle de her türlü dış müdahale dahil olmak üzere birlik ve beraberliğimize yönelik oluşturmaya çalıştığı tehdide son verme zamanı gelmiştir. Parlamentoda en hızlı şekilde anayasal süreci işleterek yargı önünde hesap vermelerini sağlayacağız.



MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FETİ YILDIZ: HDP, Kandil'in emrinde ve onların talimatlarını yerine getiriyor. Milletvekillerinin de birçoğu vekil olmalarını Kandil'e borçlu. O milletvekili de Gara'ya giderek örgütsel görevini yapmış. Elbette Türk adaleti buna izin vermez.