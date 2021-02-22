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TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li vekil ve fezleke açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop Gara'ya giden HDP'li vekil ve diğer isimlerle ilgili fezleke konusunda "Meclise şu ana kadar ulaşan bir fezleke yok. Meclis'e geldiğinde gereken yapılacak" dedi.

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:27
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li vekil ve fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Gara'ya giden HDP'li vekil ve diğer isimlerle ilgili fezleke konusunda 'Meclise şu ana kadar ulaşan bir fezleke yok. Meclis'e geldiğinde gereken yapılacak' dedi.

Bir şey daha ifade edeyim cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına mektup kampanyalarıyla ilgili çalışmalar olduğunu ifade etmek isterim. Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etmek isterim.

Tüm bu konularda hukuk çerçevesinde gerekli en ağır cezalandırma işlemleri uygulanacaktır.

ZENGİN HAKKINDAKİ ÇİRKİN PAYLAŞIMA TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ayrıca, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya da yapılan paylaşımı kınadı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Özlem Zengin'e yapılan çirkin ve alçakça saldırıyı lanetlediğini belirterek, 'Bu tür alçaklıkların hesabı hukuk içinde mutlaka sorulmalıdır ki hakaret ederek iş yaptığını sanan kirli ve habis karakterlerin hak ettikleri cezayı aldıkları bilinsin.' ifadelerine yer verdi.



Mustafa Şentop

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