TBMM - Akbaşoğlu: “Bir müptezelin, Özlem Zengin hanımefendiye yönelik çirkin ve alçakça saldırılarını kınıyorum”
- TBMM 'de basın toplantısı - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(1) - Akbaşoğlu: “Bir müptezelin, Özlem Zengin hanımefendiye yönelik çirkin ve alçakça saldırılarını kınıyorum”
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