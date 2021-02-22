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Seçim barajında karar verildi; İşte tek başına ve ittifaklı yeni seçim barajı

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler ve Seçim Yasası taslağı çalışmalarında sona gelindi. Seçim barajıyla ilgili de önemli ölçüde yol haritası belirlendi. Taslak yasalaşırsa partiler için ülke genelinde seçim barajı yüzde 7’ye düşerken, ittifaklar için seçim barajı yüzde 14’e yükselecek. İşte seçim ve siyasi partiler düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 07:53
Seçim barajında karar verildi; İşte tek başına ve ittifaklı yeni seçim barajı

AK Parti'nin, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında üzerinde bir süredir çalıştığı Siyasi Partiler ve Seçim Yasası taslağında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde iki defa bir araya gelen komisyon, hazırladığı taslağa son şeklini verdi. Taslakta en dikkat çeken düzenleme ise seçim barajları ile ilgili son dakika gelişmeleri oldu. İşte ayrıntılar;

SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLECEK, TBMM'NİN TEMSİL KABİLİYETİ ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle ittifakların önü de açılmıştı. Taslakta hem ittifak hem de ülke genelindeki seçim barajlarında değişiklik öngörülüyor. Seçim barajının yüzde 5 ve yüzde 7 olarak belirlenmesi üzerinde çalışıldı. İster ittifak içinde, ister tek başına bir parti için seçim barajının yüzde 7 olması görüşü ağırlık kazandı.

SEÇİME TEK BAŞINA GİREN PARTİLER İÇİN YÜZDE 7, İTTİFAKLA GİRENLER İÇİN YÜZDE 14

Taslak yasalaşırsa partiler için ülke genelinde seçim barajı yüzde 7'ye düşerken, ittifaklar için seçim barajı yüzde 14'e yükselecek. Taslakta bir diğer önemli düzenleme ise hakimlerden oluşan il ve ilçe seçim kurulları başkanlarında kıdemli olma şartının kaldırılması. Düzenleme ile Yüksek Seçim Kurulu, kıdem gözetmeksizin il ve ilçe seçim kurulu başkanlığına istediği hakimi atayabilecek.

DAR BÖLGE VE DARALTILMIŞ BÖLGEDEN VAZGEÇİLDİ

Komisyon daha önce pek çok defa gündeme gelen dar ve daraltılmış bölge seçim sistemini ele aldı. Ancak bundan vazgeçildi. 100 milletvekilinin nispi temsil ile değil de Türkiye seçim çevresinden seçilmesini içeren 'Türkiye milletvekilliği' de rafa kalktı. AK Parti'de hülle vekil transferine ilişkin bir düzenleme de düşünülmüyor. AK Parti, iki hafta içerisinde taslağı Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alacak. Ardından taslak için MHP'den görüş alınacak. Düzenlemenin mart ayında Meclis'e gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.

Seçim ve siyasi partiler kanunundaki tüm son dakika çalışmaları MHP ile görüşülüyor. Konuyla ilgili daha önce de gündeme gelen birçok madde olmuş ve SABAH okurları bu detayları ilk öğrenen kitle olmuştu. Buna göre;

AK Parti'nin seçim yasalarında yapılacak değişiklik ile ilgili oluşturduğu komisyon çalışmalarını tamamladı ve alternatifli tekliflerini Başkan Erdoğan'a sundu.

İşte bundan sonra gerçekleşecek ilk seçimde yürürlükte olması beklenen önemli siyasi partiler yasası değişikliği ve SABAH'ın düzenlemeyle ilgili ulaştığı son dakika bilgileri;

Yapılan değerlendirme ve tartışmalardan sonra Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda teklife son şekli verildi. AK Parti bu metni MHP ile de paylaşacak. İki partinin kurmayları bir araya gelerek ortak bir çalışma yaparak ortak bir metin ortaya çıkartılmaya çalışılacak. Metin daha sonra TBMM Başkanlığına sunulacak. Bahar aylarında metnin Meclis'e sunulacak hale gelmesi bekleniyor.

SEÇİM BARAJI TEK PARTİ İÇİN YÜZDE 7: Türkiye, uygulanmaya başlanan ilk günden bu yana yüzde10'luk seçim barajını tartışıyor. Sürekli kaldırılması veya indirilmesi gündeme geliyor. AK Parti'nin paketinde en önemli değişikliklerden biri bu olacak. Teklifte baraj yüzde 7'ye düşürülüyor. Bu düzenleme sonrasında bazı partilerin tek başına seçime girmesi mümkün olacak. İttifaklar için özel bir baraj konusunun ise MHP ile yapılan toplantılardan gündeme gelebileceği belirtiliyordu. Bu da böylece netlemiş ve yüzde 14 olarak şekillenmiş oldu.

TERÖRE DESTEK VEREN SİYASİ PARTİLER HAZİNE

YARDIMI ALAMAYACAK: HDP gibi terörle ve örgütlerle arasına mesafe koymayan, adeta terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan partilerin devletten aldıkları yardımla bunları yapmaları kamu vicdanını rahatsız ediyor. Mevcut sistemde bir partinin hazine yardımının kesilmesi için Anayasa Mahkemesine (AYM) kapatma davası açılması ve mahkemenin bu yönde karar vermesi gerekiyor.

Edinilen son dakika bilgilerine göre tapılacak düzenleme ile bu sürece gerek kalmayacak. Siyasi partiler yasasında yapılacak değişiklikle terör örgütleriyle bağlantısı olan partilerin hazine yardımından yararlanmasını engelleyecek.

Hayati YazıcıAk PartiRecep Tayyip Erdoğan

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